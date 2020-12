에픽게임즈 스토어, 화제작 '사이버펑크 2077' 출시

에픽게임즈 코리아(대표 박성철)는 에픽게임즈 스토어에서 'The Game Awards 2020'의 수상 및 후보작 중 선정작을 할인 판매하는 'The Game Awards 세일'을 실시한다고 11일 밝혔다.



할인 리스트에는 'The Game Awards 2020'에서 '올해의 게임' 후보에 오르고, '최고의 액션 게임'과 '최고의 인디 게임'을 수상한 '하데스'를 비롯해 '액션/어드벤처 게임'의 '어쌔신 크리드: 발할라', 'VR/AR 게임상' 후보 '스타워즈: 스쿼드론' 등의 후보작들이 포함됐다.



이번 세일을 통해 '어쌔신 크리드: 발할라'(17%), '하데스'(20%), '와치독: 리전'(25%), '스타워즈: 스쿼드론'(40%), '스타워즈 제다이: 오더의 몰락'(60%), '모탈 셸'(30%), '데스페라도스 3'(40%) 등의 수상작 및 후보작들을 할인된 가격에 구매할 수 있다.



한편, 전 세계 게이머가 주시하며 기다리던 '사이버펑크 2077'이 에픽게임즈 스토어를 통해 정식 출시됐다. '사이버펑크 2077'은 '위쳐 3' 개발사인 CD프로젝트레드의 액션 RPG로, 권력과 사치, 신체 개조에 집착하는 거대 도시 나이트 시티를 배경으로 하고 있다. 배우 키아누 리브스가 나이트 시티의 상징적인 로커보이, 조니 실버핸드를 맡았다.

금주의 무료 게임으로는 옵시디안 엔터테인먼트가 개발하고 패러독스 인터랙티브가 퍼블리싱한 두 작품, '필라스 오브 이터니티 - 데피니티브 에디션'과 '티러니 골드 에디션'이 선정돼 18일까지 무료로 제공된다.



'필라스 오브 이터니티 - 데피니티브 에디션'은 모든 확장판과 보너스, 업데이트가 포함된 최종 패키지 버전으로, 탐험과 충동적인 모험, 새로운 판타지 세계 속에서 괴물들이 득실거리는 던전으로 들어가 숨겨진 보물과 고대의 비밀을 캐내는 즐거움을 만끽할 수 있다.



'티러니 골드 에디션'은 선택의 결과가 세상에 중대한 영향을 끼치는 스토리 기반 어드밴처 RPG로, 티러니의 월드로부터 전달되는 10편의 풍부한 단편 소설 디지털 컬렉션에서 키로스 통치 아래 잔인한 세상과 강력한 캐릭터를 심도 있게 체험할 수 있다. 역시 티러니의 모든 확장판과 추가 DLC가 포함돼 있다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자