은하 100만개 새로 추가된 남쪽하늘 새 지도 공개

ASKAP 전파망원경 첫 전천탐사 결과…이전보다 두 배 더 상세호주 천문학자들이 100만개 이상의 은하를 새로 찾아 추가한 남쪽 하늘(南天) 새 지도를 공개했다.호주 연방과학산업연구기구(CSIRO)는 1일 '호주 스퀘어 킬로미터 어레이 패스파인더'(ASKAP) 전파망원경을 활용해 제작한 남천 지도를 '호주천문학회 출판물'(Publications of the Astronomical Society of Australia)을 통해 발표했다.이 지도는 이전에 확인되지 않았던 100만 개를 포함해 총 300만 개의 은하를 담고 있으며, 이전 남천 지도에 비해 두 배 더 자세하게 구성돼 있다.ASKAP은 웨스턴 오스트레일리아 주도 퍼스에서 북쪽으로 약 700㎞ 떨어져 있는 오지에 약 6㎞에 걸쳐 배치된 36개의 접시안테나로 구성돼 있다.지름 12m의 각 안테나가 수집한 신호는 퍼스의 슈퍼컴퓨터 시설로 전송돼 이미지로 만들어진다.지난해 2월부터 본격 가동된 ASKAP이 첫 전천 탐사(all-sky survey)를 통해 제작한 이번 지도는 총 903장의 이미지를 이어붙인 것으로 남쪽 하늘의 83%를 담고있다.이를 제작하는데 약 300시간, 2주가 채 안 걸려 가장 빨리 제작된 것으로 기록됐다.이전 전천 탐사 때는 수만 장의 이미지를 이어붙이는 과정에서 여러 해가 걸렸다.CSIRO는 ASKAP이 소형 접시안테나 신호를 결합해 초대형 접시안테나를 운용하는 데 드는 비용의 일부만으로도 고해상도 이미지를 얻을 수 있다고 설명했다.ASKAP은 남아프리카공화국과 연계해 세계 최대의 전파망원경 배열을 구성하려는 국제 프로젝트인 '스퀘어 킬로미터 어레이'(SKA)에 참여하게 된다./연합뉴스