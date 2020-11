'저스트댄스'에 K/DA 신곡 나온다…3개월간 무료

유비소프트 엔터테인먼트(Ubisoft Entertainment)는 자사의 리듬액션 게임 저스트 댄스 2021(JUST DANCE 2021)에 K/DA의 신곡 'DRUM GO DUM'을 새롭게 추가했다고 밝혔다.



라이엇 게임즈의 K/DA는 리그 오브 레전드 인기 캐릭터인 아리, 카이사, 이블린, 아칼리로 구성된 4인조 가상 걸그룹이다. 저스트 댄스 2021에 수록된 'DRUM GO DUM'은 베카 붐(Bekuh Boom), 알루나(Aluna), 울프타일라(Wolftyla) 등이 피처링한 K/DA의 대표곡 중 하나다. 해당 곡은 저스트 댄스 2021 플레이어라면 누구나 3개월간 무료로 즐길 수 있으며 이후에는 Just Dance® Unlimited 구독자들에게만 독점 공개된다.



저스트 댄스 2021 크리에이티브 디렉터 매튜 톰킨슨(Matthew Tomkinson, the Creative Director)은 "새로운 문화 현상으로 여겨지는 K/DA와의 협업을 통해 그들의 음악인 'DRUM GO DUM'을 저스트 댄스에서 선보일 수 있게 되어 너무나 기쁘다"며 K/DA 크리에이티브 팀과 협력해 K/DA의 첫 정규앨범 'ALL OUT'의 공식 안무와 디자인을 통합한 환상적인 맵을 게임 내에 새롭게 추가했다. 최종 버전에 대해 매우 만족하고 있으며 하루라도 빨리 모두가 즐겨볼 수 있기를 바란다"고 말했다.



저스트 댄스 2021은 Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One 등 다양한 플랫폼에서 만나볼 수 있다. 저스트 댄스 2021은 컨트롤러 앱을 통해 누구나 자신의 핸드폰으로 추가적인 장치 없이 게임을 플레이할 수 있으며 최대 6명의 플레이어가 동시에 즐길 수 있다. 저스트 댄스 컨트롤러 앱은 iOS와 안드로이드에서 무료로 다운로드 받을 수 있다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자