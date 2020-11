넥슨, 31종 게임 쿠폰 쏜다…'WE DELIVER JOY' 캠페인

넥슨(대표 이정헌)은 자사 게임 31종에서 공통으로 사용할 수 있는 'WE DELIVER JOY' 캠페인 쿠폰을 20일 공개했다.



온택트(Ontact)로 준비 중인 '넥슨 지스타 2020'과 '네코제9(넥슨콘텐츠축제·Nexon Contents Festival)'를 아우르는 'WE DELIVER JOY' 캠페인은 그동안 오프라인 행사에서 넥슨이 제공해온 게임 본연의 즐거움을 변화한 환경에 맞춰 이용자가 언제 어디서든 쉽게 누리고, 안전하게 소통할 수 있도록 직접 찾아간다는 의미를 담았다.



캠페인의 일환으로 준비된 쿠폰은 '메이플스토리' '던전앤파이터' '피파 온라인 4' '서든어택' '카트라이더' '테일즈위버' 등 넥슨 온라임게임 20종과 'V4(Victory For)' '바람의나라: 연' '카트라이더 러쉬플러스' '피파모바일' '카운터사이드' '메이플스토리M' 등 모바일게임 11종을 대상으로 하며, 11월 30일까지 사용할 수 있다.



넥슨 공식 홈페이지에서 배달이 완료됐다는 의미의 쿠폰 코드 'DELIVERYCOMPLETED'를 각 게임 사용법에 맞게 입력하면 희망하는 게임들의 아이템을 획득할 수 있다.



넥슨 김현 사업총괄 부사장은 "올해 지스타는 안전을 고려해 온라인 중심 행사로 개최되는 만큼 현장에서 넥슨 게임을 접하는 즐거움을 여러분들께 직접 전달해드리고자 특별 쿠폰을 준비했다"며 "아울러 '넥슨 지스타 2020'에서 공개하는 넥슨 신작 2종에 대한 많은 관심도 부탁드린다"고 말했다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자