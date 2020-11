'와일드 리프트', 페이커 이상혁과 함께 이벤트 진행

라이엇게임즈의 신작 '리그 오브 레전드: 와일드 리프트(이하 와일드 리프트)'가 플레이어를 대상으로 'SHOW YOUR CARRY' 이벤트를 실시한다.



라이엇 게임즈는 'SHOW YOUR CARRY' 캠페인의 일환으로 두 가지 이벤트를 진행한다. 지난 13일부터 26일까지 진행되는 첫 번째 이벤트는 플레이어가 본인이 캐리한 게임 영상을 녹화하여 소셜 미디어 개인 계정을 통해 인증하는 '해시태그(#ShowYourCarry, #WildRift) 챌린지'다. 영상을 업로드한 링크를 응모 페이지에 제출해 참가할 수 있으며, 추첨을 통해 아이폰12 Pro, 에어팟Pro 등 특별 경품이 지급된다.



또한, 베스트 캐리 영상으로 선정되면, 이후 매드무비(플레이 장면을 편집한 영상)로 제작하여 당첨자의 소셜 채널을 홍보할 수 있는 기회를 제공한다.



22일까지 진행되는 두 번째 이벤트는 페이스북을 통해 진행되는 'MVP 인증 이벤트'다. 자신이 MVP를 받은 게임의 종료 화면을 캡처하여 와일드 리프트 공식 페이스북의 이벤트 게시글에 댓글로 인증하는 방식이며, 파랑 가루 5,500개가 경품으로 지급된다.



한편, 라이엇 게임즈는 지난 13일 공개한 SHOW YOUR CARRY 캠페인 홍보 영상을 시작으로 매주 세계적인 선수 T1의 '페이커' 이상혁 선수가 출연하는 SHOW YOUR CARRY 영상을 3편에 걸쳐 공개하고 있다. 모든 영상은 와일드 리프트 공식 유튜브 채널에서 시청할 수 있다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자