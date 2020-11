'하스스톤', 新 확장팩 '광기의 다크문 축제' 출시

블리자드 엔터테인먼트의 디지털 카드 게임 '하스스톤'의 최신 확장팩 '광기의 다크문 축제'가 18일 출시됐다. 사악한 고대 신이 행사장을 떠돌며, 가공할 힘에 의해 타락한 135장의 신규 카드로 플레이어들을 유혹한다.



2016년에 출시되어 팬들에게 큰 사랑을 받은 '하스스톤' 확장팩, '고대 신의 속삭임(Whispers of the Old Gods)'에서 처음으로 등장한 고대 신들이 광기의 다크문 축제를 맞아 새로운 전설 하수인으로 되살아나 아주 먼 옛날로부터 전해진 어마어마한 힘을 휘두르며 전세를 뒤집는다. 무시무시한 크툰(C'Thun)과 느조스(N'Zoth), 이샤라즈(Y'Shaarj), 요그사론(Yogg-Saron)을 하수인 카드로 부릴 수 있는 것 외에도, 플레이어들은 고대 신의 속삭임에서 등장했던 태고적 공포 능력을 강력한 주문으로 되살린 고대 신의 유물(Old Gods Artifact) 또한 다뤄볼 수 있다. 한 발 더 앞서가고자 하는 플레이어는 비용이 더 높은 카드를 낸 뒤 내 손에서 매우 강력해지는 타락(Corrupt) 키워드가 붙은 카드를 사용해 볼 수도 있다.



또한 무료 게임 모드 '하스스톤 결투'의 첫 시즌이 막을 올린다. '결투'에서는 자신의 수집품에 포함된 카드로 시작 덱을 구성한 뒤, 경기가 끝날 때마다 추가 카드를 영입하거나 게임의 향방을 바꾸는 보물(Treasures)을 추가함으로써 덱을 강화한다.



'하스스톤 결투'를 영웅(Heroic) 난이도로 즐기며 실력을 겨루는 이들은 게임 내 골드, 카드, 카드 팩, 신비한 가루 등의 보상을 얻을 수도 있다. 영웅 난이도 '결투' 모드는 150 골드를 지불하거나 배틀코인 2,000원(이하 PC 기준)으로 선술집 입장권을 구매하면 입장 가능하다. 게임 종료 시점에 승리 횟수가 많을수록 받을 수 있는 보상 또한 커진다.



한편, 광기의 다크문 축제 출시를 우리 나라 플레이어와 기념하기 위한 다크문 축제 눈송이 교환소 이벤트도 시작된다. 1월 1일까지 오전 9시까지 하루 10분 이상 플레이하는 플레이어들은 하루 최대 10눈송이까지 적립할 수 있다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자