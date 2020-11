'콜오브듀티: 블랙옵스 콜드워', 13일 정식 출시

'콜 오브 듀티: 블랙 옵스(Call of Duty: Black Ops)'의 직계 후속작, '블랙 옵스 콜드 워'가 13일 오후 2시(한국 시간 기준)부터 PlayStation® 4, Xbox One 및 차세대 콘솔, 그리고 PC 블리자드 배틀넷을 통해 서비스를 시작했다.



'블랙 옵스 콜드 워'에서는 긴장감 팽배했던 1980년대 냉전 시대를 배경으로 가슴 뛰는 멀티플레이어(Multiplayer) 모드, 흥미로운 초자연적 스토리가 담긴 협동전 좀비(Zombies) 모드, 그리고 정신을 혼미하게 하는 싱글 플레이어 캠페인(Campaign)이 하나의 테마 아래 연결된다. 아울러, 출시 이후 '콜 오브 듀티: 워존(Call of Duty: Warzone)'의 모든 모드에서 '블랙 옵스 콜드 워'가 제공하는 새로운 콘텐츠를 만나볼 수 있게 된다.



또, 크로스 플레이 및 멀티플레이어와 좀비를 엮는 새로운 진척도 공유 기능을 활용하여 플레이어들은 자신이 사용하는 플랫폼에 구애받지 않고 친구들 및 다른 플레이어들과 함께 플레이하거나 또는 경쟁할 수 있게 된다.



'블랙 옵스 콜드 워' PC 버전은 배틀넷에서 스탠다드 에디션(4만9000원) 및 얼티밋 에디션(8만5000원) 등 두 가지의 에디션으로 판매된다. PlayStation 4, Xbox One 및 각 차세대 콘솔의 경우, 스탠다드 에디션(7만2000원), 세대 호환 번들(8만5000원), 얼티밋 에디션(10만8000원) 가운데 선택해서 구매할 수 있다.



한국에서는 음성과 텍스트가 한국어로 전면 현지화되며, 취향에 따라 언어 옵션을 선택할 수 있는 버전으로 선보인다. 또, 전국 블리자드 가맹 PC방에서는 본 게임 구입 없이도 '블랙 옵스 콜드 워' 멀티플레이어 모드를 50% 추가 경험치/무기 경험치 및 모든 오퍼레이터 잠금 해제 등의 혜택과 함께 누구나 즐길 수 있다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자