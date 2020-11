'롤' 걸그룹 K/DA 'MORE', 아이튠즈 차트 돌풍

온라인게임 '리그 오브 레전드(LoL, 롤)'의 인기 캐릭터 아리, 카이사, 이블린, 아칼리로 구성된 가상 걸그룹 K/DA가 첫 번째 정식 EP 앨범 'ALL OUT'을 6일 밤 출시했다.



이번 EP 앨범에는 타이틀곡 'MORE'와 온라인에서 큰 화제가 되었던 선공개 싱글 'THE BADDEST'를 포함해 총 5곡이 수록됐다. '트루 데미지', '펜타킬 프로젝트' 등 수준 높은 음악을 꾸준히 선보여 온 라이엇 게임즈의 뮤직 레이블과 국내외 실력파 아티스트의 협업으로 완성됐다. 수록곡의 작사와 작곡은 블랙핑크, 태양과의 작업하기도 했던 래퍼이자 작곡가인 베카 붐(Bekuh Boom)이 맡았으며, 믹싱과 마스터링은 라이엇 게임즈 소속의 작곡가 세바스티앵 나잔드(Sebastien Najand)가 맡았다.



'ALL OUT'의 타이틀 곡인 'MORE'는 10월 29일 공개된 이래로 평단의 호평을 받고 있다. 'MORE'의 뮤직비디오는 공개 하루 만에 유튜브 조회 수 1,200만 회, 일주일만에 2,500만 회를 달성했다. 또 아이튠즈 K-POP 차트 1위, 아이튠즈 팝 차트 2위, 아이튠즈 월드와이드 송 차트 4위, 아이튠즈 미국 차트 7위에 오르는 등의 성과를 보였다.



'MORE'는 K/DA의 데뷔곡 'POP/STARS'에서도 함께 했던 실력파 그룹 '(여자)아이들'의 미연과 소연, 미국의 싱어송라이터 매디슨 비어(Madison Beer)와 자이라 번스(Jaira Burns)가 참여했으며, 렉시 리우(Lexie Liu)도 객원 피처링으로 참여했다.



K/DA는 K-POP 트렌드에서 영감을 받아 제작했던 데뷔곡 POP/STARS에 이어, 기존 음악 스타일에 글로벌적인 팝 요소를 더했다. 이에 재능이 넘치는 다양한 아티스트들과의 협업으로 앨범을 완성했다. 지난 8월 컴백 당시 선공개 했던 THE BADDEST의 녹음에는 미연과 소연을 비롯해 비 밀러(Bea Miller), 울프타일라(Wolftyla)가 새롭게 참여했다. 해당 곡은 지난 9월 12일, 주간 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 1위에 올랐으며 스포티파이 재생 수 3,800만 회, 유튜브 조회 수 3,000만 회를 기록했다.



미공개 수록곡 'VILLIAN', 'DRUM GO DUM', 'I'LL SHOW YOU'는 비 밀러(Bea Miller), 울프타일라(Wolftyla)를 비롯해 킴 페트라스(Kim Petras), 알루나(Aluna) 아니카 웰스(Annika Wells) 등 다양한 아티스트들과의 협업으로 완성했다. 특히, I'LL SHOW YOU는 한국의 최정상 걸그룹인 '트와이스'의 지효, 나연, 사나, 채영이 참여한 만큼 팬들의 뜨거운 관심이 모아지고 있다.



'ALL OUT'은 유튜브 뮤직, 애플 뮤직, 아마존 뮤직, 스포티파이에서 스트리밍 가능하며 멜론, 지니, FLO 등 국내 모든 음원 사이트에서도 감상할 수 있다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자