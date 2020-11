삼성바이오, 세계 바이오시밀러 업계서 '올해의 선도기업' 선정

8년 동안 유럽서 21만건 이상 제품 처방 실적삼성바이오에피스는 '글로벌 제네릭 & 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 어워드'(Digital Global Generics & Biosimilars Award 2020)에서 '바이오시밀러 이니셔티브'(Biosimilar Initiative of the Year)' 부문 수상자로 선정됐다고 5일 밝혔다.글로벌 제네릭 & 바이오시밀러 어워드는 올해로 7번째를 맞이한 연례 시상식이다.글로벌 미디어 그룹 '인포마'(Informa)가 주최하고 다국적 헬스케어 정보 서비스 기업 '아이큐비아'(IQVIA)가 후원한다.이달 3일(영국 현지시간) 비대면으로 개최됐다.행사에서는 경영 성과, 혁신 활동, 사회 공헌, 의약품 산업 부가가치 창출 등 지난 한 해 동안 글로벌 시장에서 성과를 이룬 기업을 분야별로 선정해 시상한다.삼성바이오에피스는 지난달 17명의 전문 심사위원단이 뽑은 최종 후보자 명단에서 '올해의 기업'(Company of the Year)을 포함한 총 4개 부문에 이름을 올렸다.'바이오시밀러 이니셔티브'는 제품 허가·판매·임상개발 등 전 세계 시장에서 바이오시밀러 사용 확대를 위해 주도적으로 노력한 기업이 선정되는 분야다.삼성바이오에피스는 독일 '산도즈'(Sandoz), '스타다'(Stada) 등과의 경쟁 속에서도 창립 8년만에 유럽에서 21만 건 이상의 바이오시밀러 제품 처방 실적을 이뤄낸 경영 성과를 인정받았다./연합뉴스