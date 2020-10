라이엇 게임즈, K/DA 컴백 기념 대규모 이벤트 진행

라이엇 게임즈가 가상 걸그룹 K/DA의 EP 'ALL OUT' 발매를 기념해 특별한 이벤트를 마련했다.



K/DA는 리그 오브 레전드(이하 LoL)의 인기 챔피언 아리, 이블린, 아칼리, 카이사로 구성된 가상 걸그룹이다. 내달 정식 EP 앨범 발매를 앞두고 최근 타이틀곡 'MORE'를 공개해 다시 한 번 화제의 중심에 섰다.



라이엇 게임즈는 K/DA의 첫 정식 EP 발매를 기념하기 위해 LoL을 비롯해 동일한 세계관을 공유하는 레전드 오브 룬테라(이하 LoR), 전략적 팀 전투(이하 TFT), 그리고 리그 오브 레전드: 와일드 리프트(이하 와일드 리프트)까지 네 가지 게임을 통해 대규모 이벤트와 다양한 콘텐츠를 선보인다.



LoL은 이달 30일부터 K/DA 신규 스킨 라인업 'K/DA ALL OUT'을 선보인다. 각 멤버의 모습을 EP 앨범 컨셉에 맞춘 화려한 디자인으로 담아냈다. 아리, 아칼리, 카이사, 이블린과 타이틀 곡 'MORE'의 피처링으로 객원 참여한 신규 챔피언 세라핀의 스킨이 해당된다. 카이사는 프레스티지 에디션 스킨도 선보인다. 11월 25일까지 월드 챔피언십 토큰 2,000개로 획득할 수 있다.



와일드 리프트에도 K/DA가 등장한다. K/DA 멤버에 해당하는 챔피언으로 게임을 플레이하고 임무를 수행하면 다양한 보상을 획득할 수 있다. 또한 LoL에서 선보이는 K/DA ALL OUT 스킨을 와일드 리프트에서도 구매할 수 있다.



LoR에서는'K/DA ALL OUT 이벤트 패스'가 지급된다. 해당 패스를 통해K/DA의 한정 서사급 주문 카드 한 세트를 획득할 수 있으며, 프리미엄 이벤트 패스를 구매하면 더욱 다양한 보상을 획득할 수 있다. 신규 게임 모드'K/DA스타 파워'도 등장한다. 각 멤버를 주인공으로 한 덱에서 플레이어가 직접 카드를 선택하는 방식이다. 이 외 'K/DA 보드'가 추가된다. 보드에는 특별 연주곡이 포함되어 대전 중에도 K/DA의 음악을 즐길 수 있다.



TFT에서는 꼬마 전설이들이 새로운 모습으로 등장할 예정이다. 깃털기사, 살랑꼬리, 징징이, 뿔보, 번쩍이가 K/DA의 컨셉을 반영한 외형으로 등장한다. 11월 12일부터 'K/DA 꼬마 전설이 알' 또는 개별 외형으로 구매할 수 있다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자