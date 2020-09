블리자드 '디아블로3', 추석 맞아 최대 50% 할인

블리자드 엔터테인먼트의 액션 RPG '디아블로3'가 추석 연휴를 맞아 특별 할인 이벤트를 진행한다고 밝혔다.



이번 할인 이벤트는 추석 연휴가 시작되는 오는 10월 1일부터 13일까지 약 2주간 진행될 예정이다. 할인 이벤트 기간 동안 플레이어들은 2012년 출시된 '디아블로3' 오리지널과 그 확장팩 '영혼을 거두는 자(Reaper of Souls)', 이후 새롭게 선보인 강령술사 영웅을 플레이할 수 있는 '강령술사의 귀환(The Return of the Necromancer)' 추가 콘텐츠 등 '디아블로3'의 모든 제품군을 최대 50% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.



한편, 다음 시즌의 테마와 각종 전설 및 세트 아이템들의 변경 사항들이 적용된 공개 테스트 서버가 10월 2일부터 2주간 진행된다. 공개 테스트 서버에서는 전설 아이템 획득 확률이 일반 서버보다 높게 설정되어 있어 짧은 기간 안에 많은 플레이 스타일을 체험해 볼 수 있다. 이번 공개 테스트 서버에서 변경되는 부분들 및 자세한 사항은 공식 블로그 포스트를 통해 확인할 수 있다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자