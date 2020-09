'배틀그라운드 모바일 X 블랙핑크' 콜라보…인기곡 BGM으로

펍지주식회사(대표 김창한)는 '배틀그라운드 모바일'에서 그룹 블랙핑크의 콜라보레이션 콘텐츠를 공개한다고 24일 밝혔다.



먼저, 9월 24일부터 배틀그라운드 모바일 로비 배경음악(BGM)은 블랙핑크의 인기곡 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)'으로 재생된다. 이는 10월 2일 블랙핑크의 정규 앨범 'THE ALBUM' 공개 후 신곡으로 교체될 예정이다.



이번 콜라보레이션을 기념해, 콜라보 영상과 풍성한 이벤트도 선보인다. 금일(9/24) 오후 3시부터 10월 8일까지 게임 내 특설 이벤트 페이지에서는 블랙핑크 영상을 감상할 수 있고, 블랙핑크 멤버별 개인공간으로 이동해 응원하고 싶은 멤버에게 마이룸 선물을 보낼 수도 있다.



또한, 미션을 통해 얻은 응원 포인트로 보상 단계에 따라 다양한 아이템을 획득할 수 있다. 개인 응원 미션으로 블랙핑크 응원봉 마이룸 선물, 배틀로얄 및 스페셜 상자 교환권 조각, 스프링 플라워 상의(영구제) 등 6단계의 보상을 받게 된다. 뿐만 아니라, 전 세계 서버 유저들의 누적된 응원 포인트 단계에 따라 응원 포인트, 응원봉 마이룸 선물, 배틀로얄 및 스페셜 상자 교환권 조각 등을 추가로 지급한다.



한편, 10월 2일 블랙핑크의 정규 앨범 발매와 함께 추가로 다양한 콜라보레이션 콘텐츠 및 이벤트가 공개될 예정이다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자