2K, 신작 'WWE 2K 배틀그라운드' 출시 '슈퍼스타 총출동'

2K는 누구나 즐길 수 있는 아케이드 스타일의 격투 게임 'WWE 2K 배틀그라운드'가 18일 플레이스테이션4(PS4), 엑스박스 원, 스팀, 닌텐도 스위치에 출시됐다고 발표했다.



'WWE 2K 배틀그라운드'는 빠른 호흡의 액션, 다양한 파워업, 특수 기술, 독특한 무기와 상호작용을 제공하는 환경을 통해 유저들이 그동안 상상했던 플레이를 실제로 경험해볼 수 있다. 게임은 혼자 챌린지를 진행하거나, 가족 및 친구와 함께 멀티플레이어 모드로 협동 및 경쟁할 수 있다.



플레이어는 출시일 기점으로 70명 이상의 WWE 슈퍼스타, 레전드 선수, 명예의 전당 헌액자를 플레이할 수 있으며, 향후 무료 다운로드 업데이트를 통해 '마초맨' 랜디 새비지, 얼티메이트 워리어, 릭 플레어 등 60명의 슈퍼스타가 추가될 예정이다.



이처럼 다양한 선수들이 등장해 안드레 더 자이언트 vs 언더테이커, 로만 레인즈 vs 더 락, 스톤 콜드 스티브 오스틴 vs 존 시나, 에지 vs AJ 스타일스 등 꿈의 경기를 치러볼 수 있다. 일부 캐릭터는 게임 모드 또는 게임 화폐로 잠금 해제해야 플레이할 수 있으며 게임 화폐는 게임 내에서 얻거나 구매가 가능하다



또한 슈퍼스타 크리에이터를 이용해 여러 가지 체형, 크기, 얼굴 특징, 옷, 헤어 및 경기 스타일을 설정한 커스텀 WWE 슈퍼스타도 만들어볼 수 있다.



2K의 사장인 데이비드 이스마일러(David Ismailer)는 "지속적으로 확장되는 2K의 WWE 및 라이선스 스포츠 게임 목록에 WWE 2K 배틀그라운드가 추가되어 기쁘다. 또 다른 WWE 액션 게임의 재미를 선사하고자 개발에 임했다"며 "이번 게임은 기존 WWE 2K 시뮬레이션 시리즈 및 수집형 카드 전투 게임인 WWE 슈퍼카드와 결을 함께하면서도 사뭇 다른 게임"이라고 말했다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자