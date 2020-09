'콜오브듀티: 블랙옵스 콜드워', PS4에서 알파테스트 진행

'콜 오브 듀티 블랙 옵스' 시리즈의 차세대 신작, '콜 오브 듀티: 블랙 옵스 콜드 워(Call of Duty : Black Ops Cold War)'의 멀티플레이어를 미리 체험해 볼 수 있는 알파 테스트가 PlayStation4 플레이어를 대상으로 진행된다.



이번 알파 테스트는 9월 19일 오전 2시(이하 한국 시각 기준)부터 9월 21일 오전 2시까지 이틀 동안 진행된다. PlayStation4를 보유한 플레이어라면 누구나 알파 테스트에 무료로 참여할 수 있으며, 이를 위해 미리 클라이언트를 다운로드할 수 있다.



이번 알파 테스트에서는 팀 데스매치(Team Deathmatch), 확인 사살(Kill Confirmed) 등 팬들에게 친숙하고 인기 있는 모드를 비롯해, 신규 콘텐츠인 12 vs. 12 협동팀: 점령(Combined Arms: Domination) 등 앞으로 블랙 옵스 콜드 워의 멀티플레이어에서 선보일 콘텐츠의 일부를 미리 경험할 수 있다.



액티비전이 퍼블리싱하며 트레이아크와 레이븐 소프트웨어가 개발하는 '콜 오브 듀티: 블랙 옵스 콜드 워'는 11월 13일 PlayStation 4, Xbox One, 그리고 PC에서는 Battle.net을 통해 출시될 예정이다. 한국에서는 음성과 텍스트가 한국어로 전면 현지화되며, 취향에 따라 언어 옵션을 선택할 수 있는 버전으로 선보일 예정이다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자