'히어로즈' 업데이트…영웅들 다른 게임으로 재해석

블리자드 엔터테인먼트의 온라인 팀전 게임 '히어로즈 오브 더 스톰(Heroes of the Storm, 이하 히어로즈)'에 '크래프트 격돌(CraftWars)' 콘텐츠 업데이트가 오늘 적용됐다. '크래프트 격돌'은 영웅들을 다른 블리자드 세계관의 모습으로 재해석해 선보이는 것으로 다양한 스킨, 탈것 등 꾸미기 아이템들이 추가됐다.



이번 크래프트 격돌을 통해 월드 오브 워크래프트 세계관의 영웅 아서스는 스타크래프트 세계관과 융합되어 칼날왕 아서스(King of Blades Arthas)로 다시 태어났으며, 스톰윈드의 국왕 안두인은 스타크래프트 테란 자치령의 황제 안두인(Emperor of the Dominion Anduin)으로 등장한다. 뿐만 아니라 원래는 오버워치 영웅이지만 워크래프트 속 죽음의 기사 느낌이 나는 죽음학자 메이(Necrotopologist Mei), 워크래프트 영웅으로 스타크래프트 건설로봇의 모습을 한 광물 수학자 가즈로(Mineral Harvester Gazlowe) 등 매력 넘치는 다양한 스킨들이 출시됐다.



이번 패치와 함께 디바(D.Va)와 가즈로(Gazlowe) 영웅 개편도 함께 적용됐다. 투사 영웅인 디바와 가즈로는 이번 패치를 통해 존재감과 활용도가 높아질 것으로 기대된다.



새로운 파격의 시공인 검투사의 메달(Gladiator's Medallion)도 추가됐다. 검투사의 메달은 모든 영웅들이 사용할 수 있는 기술로 사용 시 짧은 시간 동안 저지 불가가 되어 군중제어기술로부터 보호를 받을 수 있다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자