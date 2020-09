'리니지2M' 다섯번째 OST 발매…공성전 테마

엔씨소프트(대표 김택진, 이하 엔씨(NC))가 리니지2M의 다섯 번째 OST(Original Sound Track) 앨범 'The Siege War(더 시즈 워)'를 발매했다.



'The Siege War'는 리니지2M의 대표 콘텐츠 중 하나인 '공성전'을 주제로 한 앨범이다. 앨범은 전장의 긴장감과 치열한 전투의 분위기를 담은 8곡으로 구성되어 있다.



타이틀 곡은 '아덴 공성전'의 테마 'Ultimate Siege Warfare (최후의 공성전)'다. 격렬하고 시원한 사운드가 특징인 곡으로, 실력파 록(Rock) 가수 성유빈이 참여해 곡의 하이라이트를 장식했다. 한국어, 영어, 인스트(Instrumental, 악기) 등 세가지 버전이 실려 있다.



▲NCSOUND(엔씨사운드)가 작곡한 'Flag Invaders(깃발 침략자들)' ▲화려한 기타와 풍성한 브라스(Brass, 관악기) 연주가 돋보이는 'End of the Clash(치열함의 끝)' ▲유명 트레일러 음악 작곡가 Michael J. Elliott(마이클 제이. 엘리엇)이 원작 리니지2의 OST를 리메이크한 'Battle at Sundown 2(황혼의 전투 2)' ▲'Final Crisis 2(최후의 위기 2)' 등도 수록되어 있다.



이번 OST 앨범은 NCSOUND 공식 유튜브 채널과 각종 음원 사이트(멜론, 지니, 벅스, 네이버, 유튜브 뮤직)에서 감상할 수 있다

서동민 한경닷컴 게임톡 기자