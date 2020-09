더 강해진 Xbox 시리즈 X, 11월 10일 출격…59만8천원

마이크로소프트(MS)는 오는 11월 10일 차세대 콘솔 Xbox Series X와 Xbox Series S를 글로벌 출시한다고 10일 공식 발표했다.



게이머들의 차세대 게임 경험을 위해 신규 콘솔 기기와 Xbox Game Pass 얼티밋 24개월 이용권을 저렴한 월 이용료에 구매할 수 있는 Xbox All Access 프로그램을 올 연말 한국을 포함 12개국에서 확대 개시한다. Xbox Game Pass 얼티밋은 마이크로소프트 대표 구독형 게임 서비스로 콘솔, PC 및 안드로이드용 모바일 장치를 위한 다양한 고품질 게임 라이브러리를 제공한다.



Xbox 역대 가장 빠르고 강력한 성능의 Xbox Series X와 Xbox 역대 가장 작은 사이즈에서 차세대 스피드와 성능을 제공하는 Xbox Series S는 11월 10일 공식 출시된다. 9월 22일부터 사전 예약 가능하다. 국내에서는 롯데하이마트와 네이버를 통해 사전 예약 가능하며 소비자 가격은 Xbox Series S가 39만 8천 원, Xbox Series X는 59만 8천 원이다.



Xbox All Access 프로그램을 통해 게이머들은 Xbox Series X 또는 Xbox Series S 중 자신의 필요에 맞는 Xbox 콘솔과 함께 Xbox Game Pass 얼티밋 24개월 회원권을 구매할 수 있다. 국내 Xbox All Access 프로그램은 SKT와 파트너십을 맺어 제공되며 월 이용료 및 출시 일정 등 보다 자세한 내용은 추후 공지될 예정이다.



마이크로소프트는 유명 게임 개발사 일렉트로닉 아츠(이하 EA)와의 강력한 파트너십을 통해 Xbox Game Pass 얼티밋 및 Xbox Game Pass PC용 소지자들이 EA 대표 타이틀들을 이용 가능할 예정이라고 밝혔다. 올 연말 홀리데이 시즌부터 Xbox Game Pass 얼티밋 및 Xbox Game Pass PC용 멤버십에 EA 구독형 게임 서비스 EA Play 멤버십이 추가되어 소지자들은 추가 비용 없이 우수한 EA 타이틀을 즐길 수 있다.



필 스펜서(Phil Spencer) 마이크로소프트 Xbox 총 책임자는 "모두가 차세대 게임 경험을 즐길 수 있어야 한다고 믿는 가운데 많은 이들에게 가격이 중요한 요소라는 것을 알고 있다"라며 이를 위해 보다 합리적인 가격의 Xbox Series S 및 Xbox All Access 프로그램 등을 제공한다고 밝혔다. 그는 "차세대 Xbox 콘솔 제품군, 보다 다양하고 가치 있는 Xbox Game Pass, Xbox All Access 프로그램 확장과 함께 차세대 게이밍 경험을 선사할 예정"이라며 "게이머들이 우리와 함께 차세대 게이밍 경험을 즐겨보길 바란다"고 덧붙였다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자