'콜오브듀티: 블랙옵스 콜드워', 11월 13일 출시 확정

'콜 오브 듀티(Call of Duty)' 역사상 가장 상징적인 시리즈이자 판매 1위를 기록한 '블랙 옵스(Black Ops)' 시리즈가 신작 '콜 오브 듀티: 블랙 옵스 콜드 워(Call of Duty : Black Ops Cold War, 이하 블랙 옵스 콜드 워)'로 돌아온다.



1980 년대 초반을 배경으로 하는 '블랙 옵스 콜드 워'는 모든 것이 보이는 것과는 다른, 눈을 뗄 수 없는 경험이 기다리는 냉전 시대 불안한 지정학적 세계 속으로 플레이어들을 몰아 넣는다. 스토리 캠페인(Story Campaign) 외에 멀티플레이어(Multiplayer) 전투, 좀비(Zombie)가 등장하는 협동 게임 플레이도 제공한다.



트레이아크(Treyarch)와 레이븐 소프트웨어(Raven Software)가 차세대 콘솔을 위해 개발한 '블랙 옵스 콜드 워'는 오는 11월 13일부터 PlayStation 4, Xbox One, 그리고 PC에서는 Battle.net을 통해 출시될 예정이다. PlayStation 5와 Xbox Series X 버전은 2020년 연말 시즌, 해당 콘솔 출시 일정에 맞춰서 출시된다.



플레이어들은 동베를린, 터키, 베트남, 소련 시절의 모스크바 등 세계 곳곳의 상징적인 지점에서 전투를 벌이며 역사적 인물들과 만나 씁쓸한 진실을 알아간다. 플레이어들은 엘리트 요원이 되어 세계의 권력 균형을 무너뜨리고 역사의 흐름을 바꾸려는 페르세우스(Perseus)라는 수수께끼의 인물을 추적하며 몇십 년에 걸친 음모를 막아야 한다. 캠페인 외에도 플레이어들은 냉전 시대 다양한 무기와 장비를 차세대 멀티플레이어와 완전히 새로워진 좀비 경험에서 사용할 수 있다.



'블랙 옵스 콜드 워'는 모든 모드에 걸쳐 통합된 진척도를 제공하고 현세대 및 차세대 콘솔 시스템 간의 크로스 플레이 기능을 지원한다. 또한, 배틀 패스(Battle Pass) 시스템을 도입하고 멀티플레이어 전장과 모드, 좀비 경험 및 탄탄한 게임 내 커뮤니티 이벤트 일정 등 무료로 제공되는 출시 후 콘텐츠를 꾸준히 제공할 예정이다.



오는 9월 10일에는 콜 오브 듀티 트위치 공식 채널에서 '블랙 옵스 콜드 워'의 멀티플레이어 게임 플레이가 전세계 최초 공개된다.



또한, '블랙 옵스 콜드 워'는 전세계적으로 큰 인기를 끌고 있는 '콜 오브 듀티: 워존(Call of Duty: Warzone)'을 지원하고 이에 기반하게 된다. '블랙 옵스 콜드 워'는 워존과 진척도를 공유하며, 블랙 옵스 콜드 워와 워존 모두에서 사용할 수 있는 신규 인벤토리 아이템들이 추가된다. 워존 플레이어들은 이미 획득한 오퍼레이터와 무기 도안 등을 변함없이 즐길 수 있다.



팬들은 8월 27일부터 '블랙 옵스 콜드 워'의 디지털 버전 중 일부를 예약 구매할 수 있다. 예약 구매시 향후 진행될 '블랙 옵스 콜드 워' 멀티플레이어 오픈 베타(Open Beta) 사전 참여 기회를 확보할 수 있다. 오픈 베타 일정은 추후 발표될 예정이다.



한국에서는 음성과 텍스트가 한국어로 전면 현지화되며, 취향에 따라 언어 옵션을 선택할 수 있는 버전으로 선보일 예정이다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자