그라비티, '라그나로크 X: Next generation' 중화권 사전예약

그라비티는 8월 24일부터 신작 모바일 게임 '라그나로크 X: Next generation(현지 명칭 선경전설RO: 신세대의 탄생)'의 대만, 홍콩, 마카오 지역 사전 예약 및 CBT를 시작했다고 밝혔다.



이 게임은 틱톡(TikTok)으로 유명한 글로벌 기업 바이트 댄스가 퍼블리싱하고 그라비티의 대만 지사 그라비티 커뮤니케이션즈(GVC, Gravity Communications)가 공동 퍼블리셔로 지원한다. 이번 CBT는 9월 9일까지 진행할 예정이다.



'라그나로크 X: Next generation'은 그라비티와 더 드림이 공동 개발한 라그나로크 IP의 모바일 MMORPG로 앞서 그라비티는 바이트 댄스와 대만, 홍콩, 마카오 지역의 공동 퍼블리싱 계약을 체결했다. 출시는 연내를 목표로 하고 있다.



그라비티 사는 "그라비티는 라그나로크 X: Next generation의 성공적인 론칭을 위해 총력을 기울이고 있다"며 "CBT를 통해 현지 유저분들의 다양한 의견을 수렴해 유저분들이 만족하는 게임으로 선보일 예정이다. 다양한 CBT 이벤트도 준비했으니 많은 분들이 참여해 주시길 바란다"라 전했다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자