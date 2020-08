에픽게임즈, '토탈 워 사가: 트로이' 24시간 동안 무료 배포

에픽게임즈 코리아(대표 박성철)는 '토탈 워 사가: 트로이(A Total War Saga: TROY)'를 에픽게임즈 스토어에 출시하고, 13일 오후 10시부터 24시간 동안 스토어 이용자들에게 무료로 제공한다고 발표했다.



크리에이티브 어셈블리가 개발한 '토탈 워 사가: 트로이'는 화려한 실시간 배틀이 혼합된 턴제 기반의 전략 게임이다. 게임명에 나와 있듯이 그리스 신화 속 트로이 전쟁을 그리스인과 트로이인의 관점에서 각각 경험할 수 있다.



플레이어는 광활하고 매력적인 청동기 시대의 지중해를 정복하고, 전략과 운영 기술, 외교, 전면전을 통해 제국을 건설하고 지배해야 한다. 악명 높은 전사 아킬레스, 고귀한 보호자 헥토르, 고집스러운 왕자 파리스, 복수심에 불타는 왕 메넬라오스 등 8명의 상징적 영웅 중 한 명이 되어 트로이 왕국을 구하거나 정복할 수 있다. 미노타우로스, 키클롭스, 자이언츠, 켄타우로스 등 그리스 신화 속 유명한 군단도 등장한다.



에픽게임즈 코리아 박성철 대표는 "에픽게임즈 스토어에서 많은 게이머분들이 기다리던 '토탈 워 사가: 트로이'를 출시와 동시에 24시간 동안 무료로 제공하는 파격적인 소식을 전하게 돼 기쁘게 생각한다"라며 "에픽게임즈 스토어에서 연이어 출시되는 대작들과 매주 제공되는 다양한 무료 게임들로 이번 여름을 시원하게 보내시기를 바란다"고 말했다.



에픽게임즈 스토어는 이번 '토탈 워 사가: 트로이'의 출시와 함께 '호라이즌 제로 던: 컴플리트 에디션(Horizon Zero Dawn: Complete Edition)', '모탈 셸(Mortal Shell)' 등 대작들을 연이어 출시하거나 출시를 앞두고 있다. 이번 주 무료 게임으로는 '렘넌트: 프롬 디 애쉬(Remnant: From the Ashes)'와 '알토 컬렉션(The Alto Collection)'이 선정됐다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자