유주게임즈 '왕좌의게임: 윈터이즈커밍', 7월 21일 출시

유주게임즈코리아(대표 이명)은 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트 산하 HBO의 공식 라이선스를 획득해 자사가 개발한 전쟁 전략 모바일게임 '왕좌의게임: 윈터이즈커밍(GAME OF THRONES WINTER IS COMING)'을 7월 21일 정식 출시한다고 밝혔다.



'왕좌의게임:윈터이즈커밍'은 원작 드라마 '왕좌의게임' IP를 활용한 모바일 SLG로, 철왕좌를 차지하기 위해 치열한 전쟁과 경쟁을 펼치는 가문의 이야기를 고스란히 담아냈다. 특히 드라마 세계관 특징을 세세하게 그래픽으로 표현했으며, 메인 테마곡 'Game of Thrones'를 게임에 적용했다.



이와 함께 '타르가르옌', '존 스노우', '제이미 라니스터' 등 유명 캐릭터들을 부대원으로 꾸려 전쟁에 참전시킬 수 있으며, 유저의 선택에 따라 새로운 스토리를 만들어 나갈 수 있는 점이 매력 포인트로 꼽힌다. 이 게임은 국내 사전예약 시작 약 한 달 만에 100만 명을 돌파하는 등 놀라운 성과를 기록하며 하반기 기대작으로 등극했다.

