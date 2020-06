넥슨, '피파온라인 4' 여름 업데이트…'볼타 라이브' 오픈

넥슨(대표 이정헌)은 25일 EA 아시아 스튜디오인 EA코리아 스튜디오가 개발하고 자사가 서비스하는 온라인 축구 게임 '피파온라인 4'의 여름 대규모 업데이트를 실시했다고 밝혔다.



이번 업데이트로 지난 4월 도입된 스트리트 풋볼모드 '볼타 라이브'가 프리시즌을 끝마치고 정규 시즌을 오픈했다. '볼타 라이브 공식경기(랭크전)' 추가와 함께 '친선 경기'에서 상대팀 초대가 가능해졌다.



또 '볼타 라이브'에도 선수 컨디션이 적용되고, 기존에는 포지션별 오버롤 상위 3명만 선택할 수 있었으나 정규 시즌부터는 원하는 선수를 직접 선택할 수 있도록 변경했다. 정규 시즌 오픈을 기념해 7월 23일 점검 전까지 게임에 접속하면 'VLA 손흥민' 임대 선수팩을 획득할 수 있다.



테스트 구장 운영으로 수집된 데이터를 바탕으로 크로스와 중거리, 감아차기, 개인기 시전 속도, 로빙 스루 궤적, 자동 스탠딩 태클 발동 범위 등 다방면의 밸런스를 조정하는 '4th Next Field' 업데이트를 반영했다. 또 패스를 받을 선수를 결정하는 시점을 설정할 수 있는 '패스 리시버 결정' 옵션을 추가했다.



19-20시즌 최고의 활약을 보여준 7개 리그 161명 선수들로 구성된 '20 TOTS(Team of the season)' 클래스를 출시하고, 과거 TOTS 클래스 선수를 활용해 '20 TOTS' 선수를 획득할 수 있는 다양한 에이전트 의뢰를 추가했다. 또 연도에 상관없이 해당 클래스 선수를 모으면 팀컬러를 적용 받을 수 있도록 'TOTS 통합 팀컬러'와 'TOTY 통합 팀컬러'를 추가했다.



한편 넥슨은 8월 19일까지 8주간 진행하는 'FIFA 온라인 4 썸머 페스타' 사전등록을 진행한다. 사전등록 참여 시 '2020 Summer Festa 선수팩'과 '2천만 BP'등 다양한 보상을 즉시 지급하고, 2주 단위로 추가 보상과 누적 보상을 제공한다.

