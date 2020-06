나이언틱, 포켓몬고 여름 축제 세부 공개…티켓 수익금 기부

Niantic.inc(나이언틱)은 올 여름 플레이어들의 모험과 지역사회의 재건을 도모하는 'Pokemon GO Fest 2020'에 대한 세부 내용을 공개했다고 17일 밝혔다.



나이언틱은 이번 여름 축제 'Pokemon GO Fest 2020' 티켓 판매의 수익금 중 약 61억원 상당을 기부할 예정이다.



기부금의 절반은 더 다양성이 있는 세계를 대표하는 콘텐츠를 창출하는 것을 목표로 게임, AR분야에서 나이언틱 플랫폼을 이용한 흑인 크리에이터 프로젝트를 지원하는데 사용되며, 이러한 지원 프로그램에 대한 상세내용은 추후 공개된다.



이와 함께 나이언틱은 올해 탐험, 운동, 실제 사회 경험의 핵심 원칙을 확장하는 많은 기능을 만들었으며, 이번 여름 Pokemon GO Fest를 완전히 재해석, 플레이어들이 게임 안에서 진정한 가상 경험을 할 수 있도록 지원할 계획이다.



올해의 이벤트는 전 세계 트레이너들이 사회적 거리 두기를 지키며 안전하게 밖으로 나가 여름을 즐길 수 있도록 디자인되었다.



'Pokemon GO Fest 2020'는 한국시간으로 오는 7월 25일, 26일 10시부터 20시까지 주말 내내 진행된다. 지난 'Pokemon GO Fest' 이벤트의 티켓은 빠르게 매진되었지만, 올해는 모든 트레이너들이 이용할 수 있다.



주말 내내 즐길 수 있는 티켓은 게임 내 숍에서 약 1만 8000원 상당의 금액으로 구매할 수 있으며, 새롭고 다양한 게임 플레이 컨셉을 도입해 참가자에게 흥미롭고 사교적인 주말이 되도록 할 예정이다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자