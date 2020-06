소니, 확 달라진 플스5 공개…출시일은 미정

소니의 차세대 콘솔게임기 플레이스테이션(PS5)가 마침내 공개됐다.



소니 인터랙티브 엔터테인먼트(SIE)는 12일 온라인으로 개최한 'The Future of Gaming(게임의 미래)'' 행사에서 흰색과 검은색 투톤 투톤 컬러에 곡선으로 디자인된 플레이스테이션5를 처음으로 선보였다.



플레이스테이션5는 블루레이 디스크 드라이브가 있는 일반형 모델과 디스크 없이 디지털 다운로드로 게임을 즐길 수 있는 디지털에디션 모델 2종으로 출시된다. 가격 및 정확한 출시일은 미정이며, SIE는 이번 행사에서 디스크가 없는 디지털에디션이 얼마나 더 저렴한지도 밝히지 않았다.



주변기기로는 ▲3D 오디오를 지원하는 무선 헤드셋 ▲듀얼 1080p 카메라 ▲마이크 내장 리모콘 ▲무선 콘트롤러 '듀얼센스' 2개를 동시에 충전할 수 있는 충전 스탠드 등이 공개됐다.

이와 함께 플레이스테이션5와 함께 출시될 게임 및 예정작 24종이 공개됐다. ▲'호라이즌 포비든 웨스트(Horizon The Forbidden West)' ▲'GTA5' ▲'스파이더맨: 마일즈 모랄레스(Marvel's Spider-Man Miles Morales)' ▲'그란투리스모7(Gran Turismo7)' ▲'라챗앤클랭크: 리프트 어파트(Ratchet & Clank: Rift Apart)' ▲'Project Athia' ▲'리터널(Returnal)' ▲'색보이: 어 빅 어드벤처(Sackboy: A Big Adventure)' ▲'디스트럭션 올스타즈(Destruction Allstars)' ▲'스트레이(Stray)' ▲'케나: 브리지 오브 스피리츠(Kena: Bridge Of Spirits)' ▲'오드월드 소울스톰(Oddworld Soulstorm)' ▲'고스트와이어: 도쿄(GhostWire: Tokyo)' ▲'갓폴(Godfall)' ▲'솔라 애쉬(Solar Ash)' ▲'히트맨3(Hitman3)' ▲'아스트로의 플레이룸(Astro's Playroom)' ▲'리틀 데빌 인사이드(Little Devil Inside)' ▲'벅스낵스(Bugsnax)' ▲'NBA 2K21' ▲'데몬즈 소울(Demon's Soul)' ▲'데스루프(Deathloop)' ▲'레지던트이블 빌리지(Resident Evil Village)' ▲'굿바이 볼케이노(Goodbye Volcano)'등이다.



짐 라이언(Jim Ryan) 소니인터랙티브엔터테인먼트 사장 겸 CEO는 "우리는 플레이스테이션5와 함께 게임에 대한 기대를 재정의하고 새로운 세대의 혁신적인 플레이 경험을 선보이기 위한 중대한 도약을 하고 있다"라고 하면서 "더욱 풍요롭고 아름다운 세상은 생각지도 못한 방식으로 우리의 감각을 사로잡을 것이며, 굉장히 빠른 로딩 속도는 우리가 그 세상을 더욱 매끄럽게 즐길 수 있도록 해 줄 것이다. 오늘 쇼케이스를 통해 차세대에서 펼쳐질 것들을 약간이나마 보여드릴 수 있었으며, 플레이스테이션5의 출시로 가는 이 여정에 함께해주신 모든 분들께 감사드린다"라고 말했다.

