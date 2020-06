그라비티 日 지사, 캐주얼게임 'Save The Planet 5040' 출시

글로벌 게임 기업 그라비티의 일본 지사 그라비티 게임 어라이즈(GGA)가 하이퍼 캐주얼 게임을 앞세워 글로벌 시장의 문을 두드린다.



그라비티 게임 어라이즈(GGA)는 신작 모바일게임 'Save The Planet 5040'을 한국, 일본, 북미, EU, 그 외 글로벌 지역(일부 지역은 제외)에 동시 출시했다고 4일 밝혔다.



'Save The Planet 5040'은 누구나 쉽게 즐길 수 있는 캐주얼한 게임으로 행성을 파괴하려는 사악한 마녀에게서 행성을 구하는 스토리이다. 조작은 7개의 버튼을 순서대로 누르는 형태로 남녀노소 간편하게 즐길 수 있는 게임성이 특징이다.



그라비티 게임 어라이즈(GGA)는 "글로벌 게임 시장에서 캐주얼 게임의 존재감은 점점 커지고 있다. 그만큼 시장의 경쟁은 치열하지만 Save The Planet 5040만의 차별화된 게임성을 바탕으로 유저들의 플레이 욕구를 자극하겠다"라 전했다.



그라비티 게임 어라이즈(GGA)의 'Save The Planet 5040'은 한국어, 일본어, 영어를 지원한다.

