Niantic.inc(나이언틱)은 리얼 월드 게임 '포켓몬고(GO)'의 여름 이벤트 'Pokemon GO Fest 2020'를 오는 7월 25일과 26일 양일간 개최한다고 금일 밝혔다.



'Pokemon GO Fest'는 '포켓몬고'의 대표적인 축제로, 2019년에는 시카고, 도르트문트, 요코하마에서 개최되어 60만 명 이상의 트레이너가 참가하고 여름 이벤트를 즐긴 바 있다.



올해는 새로운 모습의 'Pokemon GO Fest 2020'가 진행된다. 최초로 가상 세계에서 7월 25일, 26일 양일간 이벤트를 개최해 장소에 상관없이 모든 트레이너가 참가할 수 있다.



행사 기간에는 보너스, 포켓몬과의 만남, 그리고 스페셜리서치 뿐만 아니라 다른 서프라이즈도 마련되어 올 여름 모든 트레이너들에게 잊지 못할 추억을 선사할 계획이다.



티켓 소지자는 이벤트 양일 모두 참여할 수 있으며, 세부 내용은 추후 공개될 예정이다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자