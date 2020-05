펄어비스(대표 정경인)가 오는 5월 30일 온라인게임 '검은사막' 직접 서비스 1주년을 기념한 이용자 간담회 '하이델 연회 AT HOME'을 개최한다.



'하이델 연회 AT HOME' 행사는 코로나19로 대규모 오프라인 모임 진행이 어려운 점을 고려해 온라인 생중계로 이용자들을 만난다. 북미, 유럽, 아시아 등 전 세계 검은사막 이용자들은 5월 30일 오후 5시부터 검은사막 공식 유튜브 및 트위치를 통해 동시 시청할 수 있다.



펄어비스는 한국어, 영어, 러시아어, 스페인어, 터키어, 포르투갈어, 일본어, 중문, 태국어 총 9개 언어를 지원할 예정이다. 더불어 '하이델 연회 AT HOME'을 통해 검은사막 PC 및 콘솔의 하반기 업데이트 로드맵 등을 공개할 계획이다.

