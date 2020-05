20일 삼성디지털플라자 모 매장 내에 비치된 무풍갤러리 옆에 LG전자 에어컨과 비교하는 홍보물이 크게 자리잡고 있다. 홍보물에서 삼성전자는 에어컨 선정의 기준으로 냉방, 청정관리, 이지케어, 온도조절 항목을 설정했다. 여기서 삼성은 LG 휘센 에어컨을 두고 "몸에 직접 닿는" "비용이 발생하는" "분리가 불가능한, 습도센서가 없는, 비용과 시간이 발생하는" "1도 온도 조절만 가능한" 등의 문구로 소개했다. 반면 무풍 에어컨은 "넓고 멀리 강력하게, 직바람없는" "비용 걱정없는" "손쉽게 분리가 가능한, 습도센서로 효율적인, 리모컨으로 간단한 관리" "0.5도 온도 조절이 가능한" 등의 문구를 사용했다 /사진=배성수 한경닷컴 기자

삼성 디지털플라자 내에 비치된 비스포크 4도어 냉장고 앞에 LG전자 냉장고와 비교하는 홍보물이 크게 자리잡고 있다/사진=배성수 한경닷컴 기자

삼성 디지털프라자 모 매장에 비치된 그랑데 건조기 AI와 LG 건조기를 비교하고 있는 판촉물/사진=배성수 한경닷컴 기자

삼성디지털플라자 모 매장에서 LG 가전과 비교하는 판촉물이 삼성 제품 옆에 비치돼 있다/사진=배성수 한경닷컴 기자

삼성디지털프라자 모 매장에서 LG 스타일러의 물샘 현상이 '무빙행어' 방식이라고 지적하는 영상이 재생되고 있다/사진=배성수 한경닷컴 기자