IBM, AI로 IT 인프라 실시간 관리하는 '왓슨 AI옵스' 출시

IT 인프라 관련 문제 감지 시간, 최장 48시간에서 실시간으로 단축IBM은 IT 인프라의 이상 여부를 실시간으로 자율 감지·진단·대처하는 솔루션 '왓슨 AI옵스'를 출시한다고 14일 밝혔다.한선호 한국IBM 데이터&AI 사업 총괄 상무는 이날 온라인 간담회에서 "왓슨 AI옵스는 인공지능(AI) 기술을 적용해 문제를 실시간으로 감지·식별해낼 수 있다"고 소개했다.왓슨 AI옵스는 머신러닝(기계학습) 등 기술로 기존에 짧게는 1시간에서 최장 48시간이 걸리던 문제 감지 시간(MTTD)을 실시간으로 수행할 수 있다고 IBM은 밝혔다.이처럼 빠른 대응과 진단을 통해 IT 인프라 장애로 인한 손실을 줄일 수 있다는 것이다.전 세계적으로 IT 인프라 장애로 인한 매출 감소는 연 265억 달러(32조5천447억원)에 달하는 것으로 IBM은 추산했다.한 상무는 이와 관련, "단순히 비용 손실뿐 아니라 생산 감소와 기업 이미지 저해 등 문제도 있다"고 지적했다.AI옵스는 하이브리드 클라우드 환경에서 구동되며, 슬랙이나 박스 등 원격근무 솔루션과 함께 사용할 수 있다.IBM은 이밖에도 비즈니스 계획·예산 편성·예측, 반복형 업무, 콜센터 등 IT 운영과 관련해 다양한 업무를 자동화할 수 있는 솔루션을 선보였다.한 상무는 "코로나19 위기와 원격근무 수요 증가로 AI 자동화에 대한 요구가 전례 없이 빠른 속도로 높아지고 있다"며 "데이터 관리 및 수집으로 예측 분석 모델을 적용함으로써 더 큰 비즈니스 성과를 거두고 비용을 절감할 수 있도록 도울 것"이라고 덧붙였다./연합뉴스