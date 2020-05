소니, '더 라스트 오브 어스 파트2' 예약판매 진행

소니인터랙티브엔터테인먼트코리아(SIEK)는 플레이스테이션4(PS4) 타이틀 '더 라스트 오브 어스 파트 2(The Last of Us Part II)'의 디스크 버전(스탠더드 에디션, 스페셜 에디션, 콜렉터스 에디션, 엘리 에디션) 예약 판매에 돌입한다.



'더 라스트 오브 어스 파트 2' 예약 판매는 오는 5월 18일부터 6월 14일까지 약 4주간 진행된다. 이번 예약 판매는 플레이스테이션 파트너샵 플러스 및 파트너샵, 주요 온라인 쇼핑몰에서 한정 수량으로 진행되낟. 제품은 타이틀 출시일인 2020년 6월 19일 이후에 수령할 수 있다.



'더 라스트 오브 어스 파트 2' 디스크 버전은 스탠더드 에디션 64,800원, 스페셜 에디션 86,800원, 콜렉터스 에디션 183,800원, 엘리 에디션 248,800원에 각각 발매된다.



'더 라스트 오브 어스 파트 2' 엘리 에디션을 예약한 고객에게는 티셔츠가 특전으로 제공된다. 스탠더드 에디션, 스페셜 에디션 및 콜렉터스 에디션을 에약한 고객에게는 토트백이 특전으로 제공된다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자