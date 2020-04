엔씨소프트, '리니지2M' 미디어 간담회 28일 온라인 생중계

엔씨소프트(대표 김택진, 이하 엔씨(NC))가 오는 28일 모바일 MMORPG(다중접속역할수행게임) '리니지2M'의 미디어 간담회 'The Next Chronicle(더 넥스트 크로니클)'을 개최한다.



엔씨(NC)는 대규모 업데이트마다 마련해온 미디어 간담회를 온라인 생중계로 진행한다. 코로나19의 확산을 막기 위한 사회적 거리두기의 일환이다.



29일에 실시하는 '크로니클 II. 베오라의 유적' 업데이트의 상세 내용과 앞으로의 계획 등을 소개할 예정이다. 28일 오후 2시부터 '리니지2M' 공식 홈페이지에서 시청할 수 있다.



온라인으로 진행하는 이번 설명회는 사전신청 없이 보실 수 있다. 공개 방송으로 일반 이용자들도 시청할 수 있다.



'The Next Chronicle'에 대한 세부 정보는 '리니지2M' 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.



'리니지2M'은?



2003년 출시한 PC MMORPG(다중접속역할수행게임) '리니지2'의 정통성을 이은 모바일 MMORPG다.



'리니지2M'은 ▲모바일 최고 수준의 4K UHD(Ultra-HD)급 풀(FULL) 3D 그래픽 ▲모바일 3D MMORPG 최초의 충돌 처리 기술 ▲플레이를 단절시키는 모든 요소를 배제한 심리스 로딩(Seamless Loading) ▲1만명 이상 대규모 전투가 가능한 모바일 최대 규모의 원 채널 오픈 월드(One Channel Open World) 등을 구현했다.

