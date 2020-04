[스트롱코리아 포럼 2020] 벽을 뛰어넘는 과학기술

5월 27일 유튜브 생중계

로버트 슈터 IBM 부사장

과학기술정보통신부와 한국경제신문사는 오는 5월 27일 ‘벽을 뛰어넘는 과학기술’을 주제로 ‘STRONG KOREA 포럼 2020’을 엽니다. 올해는 코로나19 확산 억제를 위한 ‘사회적 거리두기’에 동참하기 위해 대규모 오프라인 행사 대신 온라인 포럼으로 진행합니다.한국경제신문이 과학기술 강국을 목표로 2002년부터 펼쳐온 ‘STRONG(Science, Technology and Research are Our National Goal) KOREA 캠페인’의 일환으로 여는 올해 포럼에서는 ‘꿈의 컴퓨터’로 불리는 양자컴퓨터 기술 개발을 진두지휘하는 로버트 슈터 IBM 부사장을 초청해 컴퓨터의 미래를 들여다봅니다. 또 세계경제포럼(WEF)이 ‘차세대 구글’로 지목한 아야스디의 군나 칼슨 대표를 통해 수학을 등에 업고 하루가 다르게 발전하는 인공지능(AI) 기술의 현주소를 확인할 수 있습니다.세션에서는 김재완 고등과학원 계산과학부 교수, 김태현 서울대 컴퓨터공학부 교수, 정연욱 성균관대 나노과학기술원 교수가 ‘바이오 기술혁명 앞당기는 퀀텀컴퓨팅’을, 황형주 포스텍 수학과 교수, 이상구 성균관대 자연과학대 학장, 현동훈 서울대 수리과학부 교수, 최대우 한국외국어대 통계학과 교수가 ‘수학으로 진보하는 AI의 세계’를 주제로 발표와 토론을 합니다.5월 27일(수) 오전 8시30분 유튜브에서 ‘스트롱코리아포럼’ 검색5월 27일(수) 오후 4시 한국경제TV 특별 방송5월 25일까지 홈페이지( www.strongkorea.or.kr ) ※사전등록자에 한해 5월 26일 발표 자료를 이메일로 보내드립니다.스트롱코리아포럼 운영사무국(02)6288-6322과학기술정보통신부 주관: 한국연구재단 한국특허전략개발원후원: 한국과학기술단체총연합회 한국공학한림원 한국과학기술한림원