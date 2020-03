'파이널판타지14', 대규모 업데이트 '니어 오토마타' 등장

액토즈소프트(대표 구오하이빈)는 자사가 서비스하는 PC MMORPG '파이널판타지14'에서 V5.1 '하얀 서약, 검은 밀약'을 출시했다고 25일 밝혔다.



지난 24일 출시한 V5.1 '하얀 서약, 검은 밀약'은 메타크리틱 91점을 기록하며 'MUST PLAY'에 선정되고, 'The Best Ongoing Game of 2019'를 수상한 V5.0 '칠흑의 반역자'의 첫 번째 대규모 업데이트다. 이번 업데이트를 통해 신규 시나리오, 인스턴스 던전, 신규 연대기 퀘스트 등 대량의 신규 콘텐츠를 공개했다.



먼저, 신규 주요 퀘스트 '새벽의 귀환 편'을 통해 '제1세계'에 밤하늘을 되찾아준 영웅들의 새로운 모험이 담긴 신규 시나리오를 감상할 수 있다. 이와 함께 신규 인스턴스 던전 '그랑 코스모스', 신규 토벌전 '극 하데스 토벌전'을 공개했다.



더불어, 전 세계적으로 유명한 액션 RPG '니어 오토마타'와의 콜라보레이션을 진행한 신규 연대기 퀘스트 '요르하: 어둠의 묵시룩'을 선보였다. 또 '니어 오토마타'에 등장하는 캐릭터를 만나볼 수 있고, 신규 의상을 획득할 수 있는 신규 24인 레이드 '복제된 공장 폐허'를 오픈했다.



이 밖에도, 채집 및 제작 시스템을 개편하고, 신규 하우징 구역 추가, 임무 다시하기, 동아리 등 신규 시스템을 도입하는 등 다양한 업데이트를 진행했다. 액토즈소프트는 이번 업데이트를 기념해 푸짐한 혜택을 제공하는 프로모션 이벤트를 20일까지 실시한다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자