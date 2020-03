'콜 오브 듀티: 워존', 정식 출시 기념 이벤트 풍성

블리자드는 '콜 오브 듀티: 워존'의 출시를 팬들과 함께 기념하고, 더 많은 플레이어들이 워존 속으로 뛰어들어 전장을 지배할 수 있도록 '워존 출시 이벤트'를 진행한다고 12일 밝혔다.



오는 4월 6일까지 참여 가능한 이번 이벤트는 플레이어들이 선택해 달성할 수 있는 세 가지 임무들로 구성된다. 실시간 게임 관련 통계를 확인하고 친구들과의 채팅 등을 더 쉽게 할 수 있는 'My Call of Duty' 계정을 인증하고, 콜 오브 듀티 관련 최신 정보를 빠르게 받아볼 수 있는 뉴스레터를 구독 신청한 플레이어들에게는 추첨을 통해 '콜 오브 듀티: 모던 워페어'의 다크 에디션 및 경험치 2배 토큰 교환권을 선사한다.



또 워존을 다섯 매치 이상 플레이한 플레이어들에게는 추첨을 통해 각각 고성능 NVIDIA GeForce RTX 2080 그래픽카드와 경험치 2배 토큰 교환권을, 모던 워페어 시즌2 배틀 패스(Season Two Battle Pass)를 구매한 플레이어들에게도 역시 추첨을 통해 인텔(intel®) 코어(Core™) i7 노트북 컴퓨터, GS 기프티콘 교환권 등을 선물한다.



3월 11일 출시된 '콜 오브 듀티: 워존'은 '콜 오브 듀티: 모던 워페어'의 세계를 배경으로 펼쳐지는 완전히 새로운 배틀 로얄 경험으로, 최대 150명의 플레이어들이 친구와 팀을 맺고 온라인에서 대결을 펼치게 된다. PC의 경우 블리자드의 배틀넷에서 플레이가 가능하며, 무료 콘텐츠로 '콜 오브 듀티: 모던 워페어' 정식 버전 구입 없이도 '워존'을 플레이할 수 있다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자