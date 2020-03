'왕좌의 게임 Beyond the Wall', 3월 26일 앱스토어 출시

비헤비어 인터렉티브(Behaviour Interactive)와 가이아(GAEA), HBO는 '왕좌의 게임 Beyond the Wall'이 오는 3월 26일 애플 앱스토어를 통해 가장 먼저 게임을 출시하고 글로벌 게임 서비스를 시작할 예정이라고 밝혔다.



유명한 TV시리즈중 하나인 '왕좌의 게임'을 기반으로 개발된 모바일 게임 '왕좌의 게임 Beyond the Wall'은 수집형 전략 RPG로, 블러드 레이븐으로 유명했던 나이트 워치(야경대)의 총 사령관인 브리덴 리버스가 장벽 너머(Beyond the Wall)을 정찰하다가 사라진 이후의 이야기를 담고 있다. 게임 속에서 플레이어들은 로드 커맨터(총 사령관) 역할을 맡아 나이트 워치 대원들을 전략적으로 모집 및 구성해 와이들링(야인), 크리처(맹수), 자이언트와 북쪽의 위험에 대항하는 전투를 지휘해야 한다.



특히 '왕좌의 게임 Beyond the Wall'에는 존 스노우, 데너리스 타르가르옌, 제이미 라니스터, 멜리산드레, 토르문드 자이언트베인과 같은 TV시리즈의 상징적인 캐릭터들이 등장해 친숙한 재미를 선사한다. 더불어 TV 시리즈보다 50년 전 과거를 다루고 있는 이 게임 고유의 스토리에 등장하는 퍼스트 어벤저 알바르 스파이어, 우드 위치 메이라 등의 오리지널 캐릭터들도 등장해, 지금까지 베일에 싸였던 미스터리를 밝혀 나가며 광대한 오리지널 스토리의 과거와 현재를 연결 짓는 고리를 하나씩 탐색하며 새로운 모험을 해나가는 재미도 누릴 수 있다.



'왕좌의 게임 Beyond the Wall'의 서비스 일정은 3월26일 iOS 버전으로 가장 먼저 출시, 각국의 iPhone과 iPad로 게임을 다운로드 및 플레이할 수 있으며, 안드로이드 버전으로는 4월 3일부터 한글화 서비스를 시작할 예정이다.



게임 오픈 전까지 진행될 이 게임의 사전예약 이벤트에 참여시, 모든 플레이어들에게는 보상으로 10,000 카퍼 페니, 「늙은 곰의 집사」 존 스노우 조각 10개, 베일의 기사 등이 제공된다.



현재 사전예약 참여자 수는 100만 명을 넘어섰으며, 100만 돌파 기념으로 이벤트 참여자 모두에게는 「사슬을 끊는 자」 대너리스 조각 10개가 추가 보상으로 제공될 예정이다.



3월 26일 게임 오픈 이전까지 사전예약 이벤트 참여자 수가 150만을 돌파할 경우에는 조각 토큰 10개가 추가 보상으로 지급되며, 200만을 돌파할 경우에는 「늙은 곰의 집사」 존 스노우 조각 90개가 제공돼 존 스노우 캐릭터 획득이 가능해지며, 300만을 돌파할 경우에는 「늙은 곰의 집사」 존 스노우 조각이 100개가 제공돼 존 스노우 캐릭터 승급까지도 가능해진다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자