'더 라스트 오브 어스', HBO 드라마로 재탄생

게임 개발사 너티독의 유명 타이틀 '더 라스트 오브 어스'가 HBO의 TV 시리즈로 제작된다.



6일 너티독은 자사의 공식 SNS를 통해서 '더 라스트 오브 어스(The last of us)' IP를 이용한 TV 시리즈를 제작한다고 발표했다.



제작에는 지난해 화제를 모은 드라마 '체르노빌'의 크레이그 마진 프로듀서와 '언차티드', '더 라스트 오브 어스'를 만든 닐 드럭만 크리에이티브 디렉터 등이 참여한다. 방영 시기는 아직 미정이다.



닐 드럭만 디렉터는 "크레이그가 내러티브에 접근하는 방식과 '더 라스트 오브 어스'에 대한 깊은 애정과 이해도에 감탄했다"며 "TV 시리즈 제작에 그만한 적임자는 없다"고 말했다.



'더 라스트 오브 어스'의 열렬한 팬이라고 밝힌 크레이그 마진은 "닐 드럭만은 최고의 스토리텔러"라며 "'더 라스트 오브 어스'에 참여하는 것은 오랜 꿈이었다"고 말했다.



'라스트 오브 어스'는 지난 2013년 플레이스테이션3 기반으로 개발돼 세계적인 인기를 끈 액션 어드벤처 게임이다. 전염병이 창궐한 세상을 해쳐 나가는 주인공 조엘과 소녀 엘리의 모험을 그렸다. 후속편인 '더 라스트 오브 어스 파트2'는 2020년 5월 29일 발매될 예정이다.

