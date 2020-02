마이크로소프트, Xbox 시리즈 X 추가 정보 공개

마이크로소프트는 Xbox 공식 블로그 채널 Xbox Wire를 통해 올해 말 출시 예정인 차세대 콘솔 Xbox 시리즈 X(Series X) 관련 추가 정보를 공개했다.



Xbox 사업을 이끌고 있는 필 스펜서(Phil Spencer) 마이크로소프트 게임 총괄 부사장은 "증폭되는 창의성, 새로운 게임 서비스, 클라우드 스트리밍 기술 발전 등으로 인해 게임 산업이 새로운 미래로 도약하는 가운데 차세대 콘솔 등장만큼 고무적인 일은 없을 것"이라며 "많은 이가 차세대 콘솔이 그래픽 파워 및 처리 속도에서 새로운 기준을 세울 것을 기대하는 만큼 Xbox 시리즈 X는 역대 가장 빠르고 강력한 콘솔이다"라고 말했다. 새로운 Xbox 관련 보다 자세한 소식은 북미 최대 게임쇼 E3 2020 공개될 예정이다.



Xbox 시리즈는 AMD의 최신 Zen 2 및 RDNA 2 아키텍처 기반 커스텀 프로세서를 탑재해 Xbox 콘솔 사상 가장 강력한 성능을 자랑한다. Xbox One 대비 프로세싱 파워가 4배 강력해졌으며, Xbox One X 및 Xbox One 대비 각각 2배 및 8배 이상의 12테라플롭스(TFLOPS) GPU 성능을 제공한다.



또 콘솔 사상 최초로 하드웨어 가속을 돕는 다이렉트X 레이트레이싱(DirectX Raytracing)을 탑재해 더욱 다이나믹하고 사실적인 환경을 제공한다. 게임 플레이 시 실제와 같은 광원, 정확한 빛반사, 사실적인 음향을 실시간으로 즐길 수 있다.



Xbox 시리즈 X는 차세대 SSD를 탑재해 게임 플레이 환경을 대폭 개선했다. 유저들은 더 큰 규모의 게임을 보다 역동적이고 빠른 스피드로 플레이 가능하다. 신규 Quick Resume 기능을 활용하면 장시간 로딩 없이 여러 개의 게임을 정지했던 부분부터 다시 시작할 수 있다.



Xbox 무선 컨트롤러를 콘솔에 연결시 높은 대역폭과 전용 무선 통신 프로토콜을 활용하여 플레이어 대 콘솔 파이프라인의 대기 시간을 최적화한다. 입력을 디스플레이와 즉시 동기화하는 새로운 기능인 DLI(Dynamic Latency Input)를 활용하면 컨트롤 정확도와 반응도가 높아진다.



HDMI 포럼 및 TV 제조사들과의 협업하여 자동 저지연 모드(ALLM) 및 가변 리프레시 레이트(VRR) 등의 기능을 통해 최고의 게임 경험을 가능하게 했다. ALLM은 Xbox One 및 Xbox 시리즈 X와 연결된 디스플레이를 최저 지연 모드로 자동 설정 가능하게 한다. VRR은 디스플레이의 리프레시 레이트를 게임의 프레임 속도에 동기화하여 부드러운 시각 효과를 유지한다. 최소한의 지연을 보장하며 가장 우수한 게임 반응 속도를 갖춘 환경을 제공한다.



Xbox 시리즈 x의 호환 기능은 Xbox 360 및 오리지널 Xbox 게임을 포함하여 모든 Xbox One 게임을 향상된 성능으로 즐길 수 있도록 한다. 별도의 업데이트 없이도 Xbox 게임 패스 타이틀을 포함한 인기 게임들을 더욱 빨라진 속도와 고품질 해상도, 뛰어난 그래픽으로 경험할 수 있다.



헤일로 인피니트(Halo Infinite)를 비롯한 모든 Xbox 독점 타이틀에 해당 기술이 적용될 예정이다. 4세대에 걸친 콘솔 게임 외에도 Xbox 게임 패스는 유저들이 헤일로 인피니트와 같은 Xbox 독점 게임들을 출시와 동시에 즐길 수 있도록 서비스를 제공한다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자