삼성전자, 11~14일 네덜란드서 열리는 'ISE 2020' 참가

삼성전자가 11일부터 14일(현지 시간)까지 네덜란드 암스테르담에서 열리는 유럽 최대 디스플레이 전시회 'ISE(Integrated Systems Europe) 2020'에 참가해 상업용 디스플레이 신제품을 대거 공개한다. 삼성전자 모델들이 화면을 다중 분할해 고화질 영상을 제공하는 'QLED 8K 사이니지'의 관제센터용 솔루션을 소개하고 있다/사진제공=삼성전자

삼성전자가 11일부터 14일(현지 시간)까지 네덜란드 암스테르담에서 열리는 유럽 최대 디스플레이 전시회 'ISE(Integrated Systems Europe) 2020'에 참가해 상업용 디스플레이 신제품을 대거 공개한다. 삼성전자 모델들이 마이크로 LED 기반의 '더 월(The Wall)' 292형을 소개하고 있다/사진제공=삼성전자

삼성전자가 11일부터 14일(현지 시간)까지 네덜란드 암스테르담에서 열리는 유럽 최대 디스플레이 전시회 'ISE(Integrated Systems Europe) 2020'에 참가해 상업용 디스플레이 신제품을 대거 공개한다. 삼성전자 모델들이 디지털 플립차트 '삼성 플립 2'에 시스코의 '웹엑스(Webex)' UX를 탑재한 '웹엑스 온 플립(Webex on Flip)'의 다양한 기능을 소개하고 있다/사진제공=삼성전자

삼성전자가 오는 11~14일(현지시간) 열리는 유럽 최대 디스플레이 전시회 'ISE 2020'에 참가해 '2020년형 QLED 8K 사이니지' '더 월' '삼성 플립2' 등 상업용 디스플레이 신제품을 대거 공개한다고 10일 밝혔다.2020년형 QLED 8K 사이니즈는 △8K 초고화질 해상도 △인공지능(AI) 퀀텀 AI 프로세서 탑재 △컬러 볼륨 100% △HDR1+ 기술 △최대 2000니트(nit) 밝기가 특징인 8K 디스플레이다.특히 8K 패널을 사용하는 디스플레이 중 업계 최초로 24시간 365일 내내 연속 사용이 가능해 공항, 대형 쇼핑몰 등 상업용 시장에 적합하다.화면을 4개로 분할할 수 있어 서로 다른 4개의 4K 콘텐츠를 동시에 재생할 수 있는 '4-PBP(Picture By Picture)' 기능도 탑재돼 보안센터, 관제센터 등 여러 개의 고화질 영상을 동시에 필요로 하는 업무에도 활용 가능하다.또 DICOM(Digital Imaging and Communications In Meicine) 시뮬레이션 모드를 통해 CT·MRI 같은 의료용 디지털 영상 역시 표현할 수 있어 병원 연구실, 세미나실 등에도 어울린다고 회사 측은 설명했다.2020년형 QLED 8K 사이니지는 65·75·82·98형(인치) 4가지로 올 상반기 전세계에 출시될 예정이다.삼성전자는 상업용 더 월 라인업도 확대한다. '마이크로 LED 기술'이 적용된 더 월은 모듈러 기반으로 베젤·사이즈·화면비·해상도 등에 제약이 없는 차세대 디스플레이다.마이크로 LED는 삼성전자가 차세대 디스플레이로 육성하고 있는 최첨단 기술. 마이크로미터(㎛·100만분의 1미터) 단위의 초소형 LED 반도체 칩 하나하나에 RGB(적·녹·청) 색상을 구현한 디스플레이를 말한다. 레고 블럭처럼 패널을 붙일 수 있는 모듈형으로 화면 크기를 원하는대로 확장할 수 있다.이같은 특징을 지닌 더 월은 베젤(테두리)가 없는 '인피니티' 디자인을 갖췄다. 벽과 화면 사이 마치 경계가 없는 것처럼 어우러져 빌딩이나 호텔 로비, 대형 회의실, 디자인 연구소 등에 적합하다.삼성전자는 기존 219·292형에서 437·583형까지 라인업을 확대해 다양한 사용 환경과 목적에 따라 제품을 설치할 수 있도록 고객 선택의 폭을 넓혔다. 삼성은 ISE 기간에 2020년형 상업용 더 월의 본격 수주 활동에 돌입, 유럽을 시작으로 전 세계에 판매를 시작한다.또 삼성전자는 전작에 비해 기능과 디자인이 업그레이드된 삼성 플립2를 선보인다. 삼성 플립은 필기 인식 기술을 적용한 터치 스크린을 탑재한 제품.플립2에는 화면 위에 메모 레이어를 추가해 필기를 보다 자유롭게 했다. 또 USB, HDMI, NFC, 스크린 미러링 등 탑재 기술을 통해 노트북, PC, 스마트폰 등 IT 기기와 연동할 수 있게 했다.아울러 삼성전자는 글로벌 화상회의 솔루션 업체 시스코와 파트너십을 맺고 시스코의 '웹엑스' UX(사용자경험)를 탑재한 '웹엑스 온 플립'을 출시한다. △영상, 음성 전화 △웹엑스 온라인 회의 △삼성 플립을 활용해 회의 참석자가 동시에 판서할 수 있는 협업 기능을 제공한다.삼성 플립을 이용하면 시스코 웹엑스가 설치된 모든 회의실과 온라인에서의 화상회의 및 회의 결과도 실시간 공유가 가능하다.삼성전자와 시스코는 이번 ISE에서 공동 미디어 행사를 열어 웹엑스 온 플립 판매를 시작할 예정이다.하혜승 삼성전자 영상디스플레이사업부 전무는 "ISE 2020를 통해 삼성전자의 다양한 디스플레이 기술을 소개하겠다"며 "삼성전자의 영상디스플레이 사업 비전인 '스크린 에브리웨어' 시대 본격화를 위해 차별화된 기술로 상업용 디스플레이 시장을 적극 공략해나갈 것"이라고 말했다.배성수 한경닷컴 기자 baebae@hankyung.com