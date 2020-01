엔씨소프트, '리니지2M' 네번째 OST 'Warheart' 발매

엔씨소프트(대표 김택진)가 모바일 MMORPG '리니지2M'의 네번째 OST 앨범 'Warheart(워하트)'를 31일 발매한다.



이번 앨범은 '리니지2M'에서 경험할 수 있는 보스 몬스터, 대규모 전쟁, 레이드 등의 테마 곡으로 구성되어 있다. 31일 오후 6시부터 NCSOUND 공식 유튜브 채널과 주요 음원 사이트(멜론, 지니, 벅스, 네이버 뮤직, 유튜브 뮤직 등)에서 감상할 수 있다.



타이틀 곡 'Warheart(워하트)'는 NCSOUND(엔씨사운드)와 할리우드에서 활동 중인 음악 프로듀싱 팀 '2WEI(쯔바이)'가 함께 작곡하고, 미국 싱어송라이터 'Jesse Tellem(제시 텔렘)'이 보컬을 맡았다. 글로벌 게임 음악 작곡가 'Cris Velasco(크리스 벨라스코)'가 작곡한 보스 몬스터 테마와 리니지2의 OST '최후의 결전'을 리메이크한 대규모 전쟁 테마도 수록되어 있다.



엔씨는 'Warheart(워하트)'의 뮤직 비디오도 제작, 31일 오후 6시 NCSOUND 공식 유튜브 채널에서 공개한다.



한편 엔씨(NC)는 지난해 말부터 'The Call of Destiny 2(운명의 부름 2)' 'The One(더 원)' 'The Heroes(더 히어로즈)' 'Warheart(워하트)' 등 총 4개의 '리니지2M' OST 앨범을 선보였다. 모든 앨범은 엔씨(NC) 게임의 사운드를 담당하고 있는 NCSOUND가 기획했다. 뮤지컬 배우 전동석, 작곡가 황성제, 미국 Nashville Music Scoring Orchestra(내슈빌 뮤직 스코링 오케스트라), 헝가리 Budapest Scoring(부다페스트 스코링), 한국예술종합학교 재학생 합창단 등 다양한 분야의 뮤지션들이 참여했다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자