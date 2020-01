인스타그램 베스트9

올해 '좋아요' 가장 많이 받은 사진

골라서 보여주는 웹페이지

/사진=아이유 인스타그램 베스트9

올해 인스타그램에서 가장 인기많은 게시물은 무엇일까. '2019 best nine'에서 확인이 가능하다.'인스타그램 연말결산'인 '2019 best nine', 일명 '인스타그램 베스트9'은 인스타그램 계정에 올라온 게시물 중 '좋아요'를 가장 많이 받은 사진 9장을 추려 보여주는 웹사이트다.2018년 이후 2년 연속 인스타그램의 연말 이벤트로 각광받고 있다. 인스타그램에서 영향력을 발휘하는 인플루언서이 올린 게시물 중 최고 인기 게시물을 확인할 수 있다.'2019 best nine' 웹사이트에 인스타그램 계정을 입력하면 해당 계정의 올해 베스트9 포스팅을 확인할 수 있다.인플루언서 뿐 아니라 자신의 인기 게시물도 확인이 가능하다. 다만 비공개로 설정했을 경우 결과가 제대로 반영되지 않는 만큼 '2019 best nine'을 정확하게 확인하기 위해선 전체공개로 설정을 변경해야 한다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com