스팀, 2019 베스트 게임 공개…'배틀그라운드' 매출 굳건

PC게임 플랫폼 스팀(Steam)이 2019년 연간 베스트 목록 'The Best of 2019'를 공개했다. 게임 목록은 무작위이며, 스팀은 세부 순위를 따로 공개하지 않는다.



올해 가장 높은 매출을 올린 탑셀러(Top Sellers) 부문에서는 ▲밸브의 '카운터 스트라이크: 글로벌 오펜시브(CS: GO)' ▲펍지주식회사의 '플레이어언노운스 배틀그라운드' ▲베데스다의 '엘더스크롤 온라인' ▲번지의 '데스티니2' ▲액티비전의 '세키로: 섀도우 다이 트와이스(세키로)' ▲2K의 '문명6' ▲유비소프트의 '레인보우식스 시즈' ▲캡콤의 '몬스터헌터 월드' ▲디지털익스트림즈의 '워프레임' ▲락스타게임즈의 'GTA5' ▲세가의 '토탈워: 삼국' ▲밸브의 '도타2'가 이름을 올렸다.



이 중 '데스티니2' '세키로', '토탈워: 삼국' 등 3개의 게임은 올해 목록에 새로 등장한 게임이다. 대신 지난해 탑셀러였던 사이오닉스의 '로켓 리그', 유비소프트의 '파크라이5', 유비소프트의 '어쌔신크리드: 오디세이'는 올해 목록에서 빠졌다. 나머지 게임들은 지난해와 동일하다.



스팀은 올해 출시된 신작 게임(New Releases)의 매출 순위는 따로 집계했다. 이 부문에서는 ▲프론티어디벨롭먼츠의 '플래닛 주' ▲락스타게임즈의 '레드데드리뎀션2' ▲반다이남코의 '코드베인' ▲캡콤의 '데빌메이크라이5' ▲EA의 '스타워즈 제다이: 오더의 몰락' ▲번지의 '데스티니2' ▲트리테니온의 '몰드하우' ▲캡콤의 '레지던트이블2' ▲세가의 '토탈워: 삼국' ▲MS의 '헤일로: 더 마스터 치프 콜렉션' ▲액티비전의 '세키로' ▲퍼펙트월드의 '렘넌트: 프롬 더 애쉬'가 순위에 들었다.

올해 10만명 이상의 동시접속자 수를 기록한 게임(Most Played) 부문에는 ▲디지털익스트림즈의 '워프레임' ▲유비소프트의 '레인보우식스 시즈' ▲락스타게임즈의 'GTA5' ▲번지의 '데스티니2' ▲ MS의 '헤일로: 더 마스터 치프 콜렉션' ▲밸브의 '도타 언더로드' ▲세가의 '토탈워: 삼국' ▲밸브의 '도타2' ▲액티비전의 '세키로' ▲펍지주식회사의 '플레이어언노운스 배틀그라운드' ▲밸브의 'CS: GO' 등 11개 게임이 선정됐다.



이 중 '워프레임', '레인보우식스 시즈', 'GTA5', '도타2', '플레이어언노운스 배틀그라운드', 'CS: GO' 등 6개 게임은 지난해에 이어 동시접속자 수 10만명을 유지하며 식지 않는 인기를 자랑했다. 지난해 목록에 있던 '팀 포트리스'와 '몬스터헌터 월드'는 동시접속자 수 5만명 이상 목록으로 내려갔으며 '렐름 로얄'은 아예 목록에서 자취를 감췄다.



한편 크래프톤의 '미스트오버'는 올해 얼리억세스 매출 부문에서 플래티넘, 골드 다음의 등급인 실버를 획득했다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자