삼성전자의 차기 폴더블폰으로 추정되는 클램셸(조개) 형태의 폴더블폰 이미지가 인터넷 상에 떠돌고 있다. 중국 왕벤홍 웨이보.

내년 2월에 선보일 것으로 예상되는 삼성전자의 프리미엄 스마트폰 갤럭시S11플러스 모델의 렌더링 이미지. 트위터 아이스유니버스.

2010년 당시 IT전문매체 기즈모도가 실리콘밸리의 한 술집에서 입수한 아이폰4(왼쪽)의 모습. 나중에 실제 제품으로 밝혀졌다. 기즈모도.

2010년 삼성전자 남아공법인 공식 트위터 계정에서 유출된 '갤럭시 탭' 모습