LG CNS, 병행검증솔루션 '퍼펙트윈' 출시…"장애 99% 이상 차단"

LG CNS는 병행검증 방식으로 IT 시스템 구축 프로젝트에서 장애 발생률을 낮추는 솔루션 '퍼펙트윈'을 출시했다고 17일 밝혔다.퍼펙트윈은 현재 시스템의 실제 데이터를 새로운 시스템에 자동으로 재현·시험하는 방식으로 장애를 99% 이상 차단하는 솔루션을 내세우고 있다.이를 통해 수작업 테스트의 횟수를 절반 수준으로 줄이고 투입되는 인력도 20%가량 줄여 총비용의 최소 10% 이상을 절감할 수 있다고 회사 측은 밝혔다.LG CNS는 이런 병행검증 방식을 올해 9월 교보생명·NH농협카드·KB국민카드 등 금융권 차세대 프로젝트에 적용했다.NH농협카드의 경우 1억건의 실제 승인거래를 3개월 만에 모두 검증해 승인거래 성공률을 93%에서 100%에 육박하는 수준으로 끌어올렸다고 LG CNS는 전했다.퍼펙트윈은 국내와 미국·중국·독일에서 특허출원을 마쳤다.이준원 솔루션사업담당은 "퍼펙트윈은 시스템 오픈 후 장애 복구를 위해 수주에서 수개월간 반복하는 재작업을 근본적으로 없애 IT 프로젝트를 획기적으로 개선한다"며 "특히 최근처럼 대량의 데이터 활용이 늘어나는 IT 프로젝트 환경에서 더 가치가 클 것"이라고 밝혔다./연합뉴스