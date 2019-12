베스파, 드림캐쳐와 세번째 프로젝트 'Not a Dream' 공개

베스파(대표 김진수)가 개발 및 서비스하는 모바일 RPG '킹스레이드'의 새로운 프로모션 영상을 공개했다.



애니메이션으로 제작된 이번 프로모션 영상의 제목은 'Not a Dream'으로 현실의 어려움과 난관을 게임이라는 계기를 통해 극복해 나가는 컨셉으로 '킹스레이드'의 인기 캐릭터 '세실리아'와 월드 보스 '쟈나두스'가 등장해 극적 재미를 더했다.



또한, 'Not a Dream'의 사운드는 '킹스레이드'와 인연이 깊은 드림캐쳐의 다미를 비롯해 Classmate 병민과 D1CE 우진영 등 K-pop 아티스트들이 다수 참여해 뛰어난 퀄리티와 완성도를 한층 향상시켰다.



베스파와 드림캐쳐의 만남은 '킹스레이드'를 세계관으로 한 'Raid of Dream' 앨범과 메인 보컬 '시연'이 참여한 '킹스레이드' OST 블라인드 데이즈(Blind Days) 커버 이후 이번이 세번째로, 앞으로도 양사는 게임과 K-pop의 분야를 넘나드는 다양한 활동을 펼칠 계획이다.



더불어 양사의 컬래버레이션은 게임을 좋아하는 유저는 물론, K-pop을 사랑하는 사람들까지 장르를 넘어서 화제가 됐다.



베스파 관계자는 "이번에 공개된 Not a Dream은 다소 가볍게 제작된 킹스레이드 애니메이션과 한류 아이돌과 협업을 통해 더욱 높은 퀄리티의 영상으로 완성됐다"며, "앞으로도 드림캐쳐와 긴밀한 협업을 이어가며 글로벌 시장에 서로의 이름을 알릴 수 있도록 더욱 힘쓰겠다"고 전했다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자