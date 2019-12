미국의 워싱턴 주에서 소셜 카지노 게임을 합법적으로 이용할 수 있도록 해달라고 주장하는 단체가 결성했다.



온라인 카지노, 가상화페 전문매체인 캘빈아이어닷컴(CalvinAyre)은 4일(현지시각) 워싱턴 주의 소셜 카지노 게임 산업을 위해 시민 지도자와 업계 전문가들이 모여 'Game On WA'라는 단체를 결성했다고 보도했다. 이 단체에는 게리 로크 전 워싱턴 주지사, 레드몬드 상공회의소 크리스티나 허드슨 등이 공동 의장을 맡았다.



'Game On WA'는 워싱턴 주에서 소셜 게임 및 기타 무료 게임의 운영자가 합법적으로 게임을 운영 할 수 있도록 로비를 하기 위해 결성됐다. 이들에 따르면 워싱턴 주는 비디오 및 소셜 게임 산업의 진원지로, 400개 이상의 회사가 2만 3000명 이상의 직원을 고용하고 있다. 하지만 워싱턴 주 법률이 소셜 게임을 규제하는 움직임을 보이면서 수천개의 지역 일자리가 위협받고 있다고 주장했다.



지난 2018년 3월, 연방 법원은 워싱턴 주의 법률에 따라 빅피쉬 게임즈의 소셜 카지노 게임에서 가상 칩을 판매하지 못하도록 판결했다. 소셜 카지노의 가상 게임머니에 대해 '가치가 있는 것'이라고 판단, 소셜카지노가 도박이라고 본 것이다. 워싱턴 주는 도박을 엄격히 금지하는 곳이다.



이 판결은 미국 소셜카지노 게임사들에 대한 연쇄적인 소송으로 이어졌다. 한국 더블유게임즈의 미국 자회사 더블다운 인터랙티브(DDI)가 소송에 휘말리기도 했다. 판결 이후 전 세계 온라인 포커와 소셜카지노 게임사들은 미국 워싱턴 주 거주자들에 한해 결제를 막거나, 워싱턴 지역에서 서비스를 중단하기 시작했다.



'Game On WA'의 허드슨은 "2018년 판결로 인한 불확실성으로 인해, 지역 내에 회사를 유지하고 성장시키기 어려울 뿐만 아니라 새로운 회사를 세우기도 어려워졌다"고 주장했다. 또 이들은 "일반적인 소셜 게임에서의 게임 크레딧은 실제 금전적인 가치가 없다"며 "플레이어의 91%가 무료로 게임을 이용한다"고 덧붙였다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자