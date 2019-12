갓 쓴 '드록신' 드록바, '피파온라인4' 광고 등장 '폭소'

코트디부아르의 축구 영웅 디디에 드록바((Didier Drogba)가 넥슨의 온라인 축구게임 '피파온라인4' 광고에 등장해 화제를 모으고 있다.



넥슨은 EA 아시아 스튜디오인 EA코리아 스튜디오가 개발한 '피파온라인4'의 홍보모델로 드록바와 전속계약을 체결했다. 드록바는 '피파온라인' 시리즈에서 가장 많은 사랑을 받은 선수 중 한 명으로, 지난달부터 공개된 '피파온라인4' 광고를 통해 반가운 얼굴을 알렸다.



광고는 드록바가 기자회견장에 모습을 드러내는 것으로 시작한다. 축구 영웅의 등장에 기자들의 질문이 쏟아지고, 드록바는 복귀를 선언한다. 어디로 복귀하는지 묻는 질문에 드록바는 "코리아"라고 말한다.

특히 광고 마지막에 등장하는 게임 속 드록바의 얼굴은 한국의 전통 갓을 쓴 모습이어서 눈길을 끈다. 이에 '피파온라인' 유저들은 "드록신이어서 진짜 갓을 쓰고 나온건가"라며 재미있다는 반응을 보였다. 광고 중간에는 드록바에게 "Do you know Son?"이라고 묻는 취재진의 목소리도 들을 수 있다.



이에 넥슨 관계자는 "갓을 쓴 드록바의 모습은 합성이며, 드록바의 별명인 드록신(God)에 착안해 웃음을 드리고자 제작한 것"이라며 "재미있게 봐주시면 감사하겠다"고 전했다.

한편 넥슨은 드록바와 이번 계약을 체결하며 '디디에 드록바 자선재단(Didier Drogba Foundation)'에 약 1억 원의 기부금을 전달했다. 기부금은 '코트디부아르 심장병 클리닉(Mobile Heart Clinic on the Ivory Coast)' 후원에 사용될 예정이다.



드록바는 "전부터 한국 팬들이 붙여준 드록신이라는 별명을 매우 감사하게 생각하고, 늘 한국 팬들에게 보답하고 싶었다"며 "마침 넥슨을 통해 한국 팬들을 만날 수 있게 되어 매우 기뻤고 정말 즐겁게 촬영을 진행했다. 아울러 드록바 재단의 심장병 클리닉 후원에 선뜻 동참해준 넥슨에 감사를 표하고 싶다"고 전했다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자