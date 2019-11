[지스타] 그라비티, 미공개 신작 8종에 인디 게임까지 '풍성'

그라비티는 부산 벡스코에서 진행중인 국제 게임 전시회 '지스타 2019'에 총 80개 부스 규모로 참석, 미공개 신작들을 공개했다.



그라비티의 신규 출품작 8종은 모두 시연이 가능하도록 시연대를 준비했으며, 시연 기기는 총 80여대 이상이다. 그라비티는 "이번 지스타 참가 포인트를 '유저와 함께 즐기는 축제의 장'으로 정하고 게임 팬들이 직접 참여할 수 있는 다양한 시연존을 구성했다"고 설명했다.



시연존에서는 '라그나로크' IP의 신작 MMORPG '라그나로크 ORIGIN', '라그나로크X Next Generation', 'Ragnarok Crusade: Midgard Chronicles'와 SRPG '라그나로크 택틱스(Ragnarok Tactics)', Story RPG인 'The Lost Memories: 발키리의 노래', 방치형 RPG '으라차차 돌격 라그나로크2' 등이 체험가능하다. 이외에도 Match 3 퍼즐게임 'Ms.Naomi's PUZZLE', GROW 장르인 'Fuddled Muddled'도 시연존에서 시연할 수 있다.



색다른 '인디 게임존'도 눈길을 끌고 있다. '그라비티 인디 오락실'에서는 그라비티 및 타사의 인디 게임 4종을 직접 시연할 수 있으며 시연 후 설문조사에 참여하면 추첨을 통해 구글 기프트카드 등을 증정한다. 참여 인디 게임은 'The Train', 'The Dragon', 'The Pickel ', 'Obakeidoro(오바케이도로)!'다.



이벤트존에서는 즉석에서 유저들이 참여해 다양한 경품 혜택을 받을 수 있으며 무대에서는 그라비티의 카프라 모델들의 댄스 퍼포먼스, 포토타임, 라그나로크 OST를 생생한 연주와 퍼포먼스로 만날 수 있는 '브라스 밴드 공연' 등이 진행된다.



신정섭 한국사업그룹장은 "이번 지스타에서 유저 분들의 소중한 추억이 담긴 그라비티 게임과 앞으로 출시하게 될 새로운 타이틀을 만나보실 수 있다"며 "그라비티가 준비한 다양한 프로그램을 마음껏 즐기시고 그라비티와 함께 행복한 추억을 남기 시길 바란다"고 전했다.

부산=백민재 한경닷컴 게임톡 기자