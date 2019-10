스위스의 최대 금융센터 및 증권거래소인 식스 그룹 (SIX Group) 의 디지털 거래소인 SIX Digital Exchange 의 경영진이 11월에 한국에 방한하여 스위스 증권거래소의 디지털 거래소 혁신에 대해서 발표할 예정이다.



또한 지난 8월 스위스 금융시장감독청(FINMA)으로부터 암호화폐 은행 라이선스를 부여받아 세계 최초의 크립토 은행이 된 세바은행(Seba Bank) 및 시그넘(Sygnum) 경영진들도 같이 방한하여 금융허브인 스위스의 금융환경이 블록체인 기술을 근간으로 한 디지탈화가 어떻게 진행되고 있는지에 관한 내용과 스위스 금융당국 FINMA가 디지털 자산을 어떻게 규제하는지에 대해 관련해 들어볼 수 있는 블록체인 파이낸스 컨퍼런스가 11월 8일 코엑스몰 스타트업 브랜치에서 열린다.



스위스의 최대 증권거래소 SIX그룹은 전통적인 주식, 본드 등의 금융상품을 토큰화해 365일 거래할 수 있는 스위스 디지털 증권거래소다. 2020년 개장을 목표로 하고 있다.



SIX그룹은 유럽 전체에서 4번째로 큰 증권거래소로 1조6000억 달러의 마켓캡(MarketCap)을 자랑한다. 이 증권 거래소가 블록체인 분산원장(distributed ledger technology) 기술을 기반으로 한 SIX Digital Exchange(SDX)의 개장을 준비 중에 있다. 이 SIX Digital Exchange 의 창단 멤버이자 최고 고객 담당자인 이보 사우터(Ivo Sauter)가 연사로 참여한다.



세계 최초로 지난 8월말 스위스 금융시장감독청(FINMA)이 세바은행AG와 시그넘 AG가 신청한 은행 및 증권중개인 라이선스를 승인했다. 1년여 만에 은행 허가를 받은 이 두 개의 업체는 암호화폐 은행 업무를 공식적으로 시작할 수 있게 됐다.



이에 본 컨퍼런스에서는 지난 20년 가까이 UBS 투자은행의 최고 경영진이었다가 현재는 세바은행의 공동설립자이자 등기이사이며 트레이드 책임자(Head of Trading)인 우르 버그네거( Urs Bernegger), 그리고 시그넘 AG 의 공동설립자이자 싱가포르 CEO인 매티아스 임바흐(Mathias Imbach)가 연사로 참여하게 된다.

이밖에 오픈소스 DLT 플랫폼인 알페 제로(Aleph Zero)의 CEO 매트 니엠버그(Matt Niemerg), 크립토 파이낸스(Crypto Finance) AG의 경영진, 스위스 대표 암호화폐 거래소 리케(Lykke)와 세계최대 블록체인 코워킹 허브인 트러스트 스퀘어(Trust Sqaure_의 공동창립자이자 플로브 테크(Flov Tech)의 대표이사인 안톤 고럽(Anton Golub)도 함께 방한하여 연사로 컨퍼런스에 참여한다.



또한 스위스가 블록체인과 디지탈 자산에 대해서 어떻게 규제하고 있는지, 특히 돈세탁방지법과 관련해 어떻게 적용하고 있는지 대해 스위스 린더만 로(Lindeman Law)의 시니어 변호사인 소니 콜맨 박사(Dr. Sothy Kol-Man)가 프리젠테이션을 한다. 스위스 로스차일드 은행의 준법 책임자였던 변호사 저그 발텐스퍼거(Jürg Baltensperger), 일본의 앤더슨 모리& 토모슌(Anderson Mori & Tomotsune) 블록체인전문 파트너 변호사인 켄 카와이(Ken Kawai) 및 한국의 블록체인 전문 로펌인 딜라이트의 조원희 파트너 변호사가 한국과 싱가포르를 대표하는 토론을 하게 되며 테크 린의 구태언 변호사가 좌장을 맡아 각 나라 규제의 차이점에 대한 토론을 하게 된다.



이외에도 스위스 크립토 밸리의 대표 창투사인 블록체인 밸리 벤처스(Blockchain Valley Ventures), 레오니 힐 캐피털(Leonie Hill Capital), 킹스베이 캐피탈(Kingsbay Capital) 등 스위스의 벤처 캐피털 및 투자사들이 참가하여 한국의 관련 스타트업들과의 만남의 장을 갖게 된다.



SACA(Swiss Asia Crypto Alliance) 와 디컨퍼런스(dConference)가 공동으로 주관하는 이 행사는 한정된 인원에 대해 초대권으로만 입장할 수 있으며 초대권 문의는 여기에 하면 된다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자