한빛 '오디션', 디제이코리아레코드와 EDM 선보인다

한빛소프트는 디제이코리아레코드와 제휴해 리듬게임 '오디션'에 신규 EDM 음원 10곡을 1차로 업데이트하고, 다음달 10일 추가 업데이트를 비롯해 신곡을 꾸준히 선보인다고 27일 밝혔다.



디제이코리아레코드는 디제이 및 프로듀서 아티스트를 중심으로 EDM부터 힙합까지 다양한 스펙트럼의 음반과 영상 및 디자인 콘텐츠를 기획·제작·유통하고 있다.



이번에 '오디션'에 선보이는 음원은 ▲DJ Hanmin, Zuin의 Beat Back ▲Steve Wu의 Day & Night ▲Edgar Sound, Steve Wu의 Dinner With You(feat. Kinnie Lane) ▲Ezun의 Dont' Ever Stop ▲B2jay & Galaxian의 Far Away ▲Paradog의 It Ain't Right ▲DJ Hanmin의 King Is Back ▲B2jay & Galaxian의 Nice Man ▲Edgar Sound의 Simulation(feat. G KAE) ▲Ron & Magwitch의 SKRTS 등이다.



오민영 한빛소프트 게임사업팀 PM은 "올해 상반기 한차례 EDM 음원을 선보인 데 이어 하반기에 디제이코리아레코드와의 제휴로 또 한번 최고의 EDM을 유저들에게 서비스 할 수 있게 돼 기쁘다"며 "EDM 업데이트 외에도 지속적인 신규 콘텐츠를 선보이고 관련 이벤트를 진행해, 유저들에게 만족스런 재미를 제공하기 위해 노력할 것"이라고 전했다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자