소니인터랙티브엔터테인먼트코리아(SIEK, 대표 안도 테츠야)는 플레이스테이션4(PS4) 소프트웨어 '더 라스트 오브 어스 파트 2(The Last of Us Part II)'의 한국어 버전을 2020년 2월 21일에 발매한다고 밝혔다.



'더 라스트 오브 어스 파트 2'는 스탠다드 에디션(디스크 및 다운로드 버전) 64,800원, 스페셜 에디션(디스크 버전) 86,800원, 컬렉터스 에디션(디스크 버전) 183,800원, 엘리 에디션(디스크 버전) 248,800원, 디지털 디럭스 에디션(다운로드 버전) 75,800원에 각각 발매된다.



더불어 25일부터는 PS 스토어에서 PS4용 '더 라스트 오브 어스 파트2' 다운로드 버전의 예약주문이 시작된다. 스탠다드 에디션(다운로드 버전) 혹은 디지털 디럭스 에디션을 예약주문하면, 게임 본편과 더불어 예약주문 특전이 함께 제공된다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자